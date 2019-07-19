«Игра престолов» представлена в рекордных 32 номинациях на «Эмми»

Фото https://www.hbo.com/

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Стали известны номинанты на главную телевизионную награду — премию «Эмми». Как отмечает портал Variety, в этом году рекорд по общему количеству номинаций (32) установил восьмой сезон сериала «Игра престолов».

Кроме технических («Лучшие титры», «Лучшая операторская работа», «Лучшие костюмы для фэнтези/фантастики»), проект представлен также и в категории «Лучший драматический сериал». Также были номинированы актеры сериала: Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Софи Тёрнер (Санса Старк).

Такое решение вызвало скептическую реакцию в интернете, пользователи которого даже создали на Change.Org петицию с требованием переснять финальный сезон сериала, переписав сценарий без участия шоураннеров Дэвид Бениоффа и Д. Б. Уайсса. Последняя серия «Игры престолов» разочаровала не только фанатов, но и некоторых актеров проекта. Эпизод получил множество негативных отзывов, а на Rotten Tomatoes у него стоят «гнилые» 49%.

«Железному трону» за лучший сценарий? Я реально ржу. Почему этот сериальный мусор номинирован, а не «Рыцарь Семи Королевств»? Комитет премии «Эмми» сидит на наркоте или что?», — написал один из пользователей Twitter. Другой пользователь отметил, что сериал достоин премии только в актерских номинациях: по его словам, актеры изо всех сил пытались спасти сценарий. Недовольство пользователей в финальном сезоне вызвали не только неясно показанная битва за Винтерфелл, которую обещали сделать аналогичной боевым сценам фильма «Властелин колец», но и многочисленные изменения в характере персонажей, а также ляпы во время съемки сцен.

Другой проект HBO, «Чернобыль», собрал 19 номинаций, включая категорию «Лучший мини-сериал». Драму о катастрофе на Чернобыльской АЭС обошел комедийный сериал «Удивительная миссис Мейзел», который получил 20 номинаций, в том числе за лучший комедийный сериал, лучшую женскую роль первого и второго плана в комедии и лучшую мужскую роль второго плана в комедии.

Среди каналов в 2019 году лидирует HBO (112 номинаций), далее идут Netflix (108 номинаций) и NBC (78 номинаций). В прошлом году HBO уступил лидерство стриминг-гиганту, но теперь снова вырвался вперед.

Кроме того, в этом году ни в одной номинации не был представлен один из флагманских проектов Netflix «Очень странные дела», вскоре после премьеры 3 сезона установивший рекорд по просмотрам в первые 4 дня после выпуска. Это объясняется тем, что премьера сезона состоялась позже официального крайнего срока, в который тот или иной проект может претендовать на выдвижение: первая серия номинируемого сезона должна выйти между 1 июня 2018 и 1 мая 2019 года, тогда как премьера 3 сезона «Очень странных дел» состоялась 4 июля.

Среди других работ, не попавших в число номинантов, оказались сериалы «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки», «Корона», «Атланта», «Умерь свой энтузиазм», «Силиконовая долина».

В категории «Лучший драматический сериал», помимо «Игры престолов», представлены «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники», «Это мы».

На статуэтку в номинации «Лучший комедийный сериал» претендуют «В лучшем мире», «Барри», «Дрянь», «Жизнь матрешки», «Шиттс Крик» и «Удивительная миссис Мейзел».

В категории «Лучший актер в драматическом сериале» представлены Джейсон Бейтман («Озарк»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Кит Харингтон («Игра престолов»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»), Майло Вентимилья («Это мы») и Билли Портер («Поза»).

В соседствующей женской категории премию могут получить Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Эмилия Кларк («Игра престолов»), Джоди Комер и Сандра О («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк»), Мэнди Мур («Это мы») или Робин Райт («Карточный домик»).

В номинации «Лучший актер в мини-сериале или телефильме» на награду претендуют Махершала Али («Настоящий детектив»), Бенисио дель Торо («Побег из тюрьмы Даннемора»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»), Джаррель Джером («Когда они нас увидят») и Хью Грант («Чрезвычайно английский скандал»).

Учрежденная в январе 1949 года «Эмми» присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств и считается в США аналогом кинопремии «Оскар» в области телевидения. Победителям вручается статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом, символизирующий научно-техническую сторону телевидения.

71-я церемония вручения «Эмми» за лучшие работы минувшего телесезона, показанные в прайм-тайм, будет транслироваться в прямом эфире на канале NBC 22 сентября.