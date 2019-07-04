II Европейские игры. 200 комплектов наград и олимпийские квоты

Фото facebook/minsk-2019.by

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С 21 по 30 июня в Минске прошли вторые Европейские игры — соревнования наподобие Олимпиады, организованные для европейских стран. В них приняли участие более 4000 спортсменов, борьба развернулась за 200 комплектов наград и несколько путевок на Олимпийские игры в Токио.

Что связывает с Олимпиадой?

Некоторые соревнования Европейских игр имеют особый статус, так как стали отборочными на Олимпиаду в Токио в следующем году. В этих видах спорта можно было ожидать особого уровня конкуренции и борьбы за медали.

Так, борьба за квоты развернулась в стрельбе из лука. По одной путевке разыграно в мужских и женских личных соревнованиях, а также в миксте. Кроме того, олимпийские путевки достались победителям соревнований по карате, но только тем, кто после публикации финальной версии мирового рейтинга в апреле 2020 года будет занимать наивысшие места и не получит квоту автоматически. Европе полагается две квоты на все восемь дисциплин. Теоретически путевки на Олимпиаду могут достаться и серебряным призерам, и бронзовым, если победители уже пройдут отбор.

Дюжина путевок разыграна в индивидуальных соревнованиях по пулевой и стендовой стрельбе. В настольном теннисе три квоты разыграны в командных соревнованиях и миксте плюс две в одиночном разряде. Для европейских спортсменов это первая возможность пройти отбор.

В легкой атлетике, дзюдо, бадминтоне и велоспорте путевки на Олимпиаду не разыгрывались, но показанные результаты помогут набрать очки в различные рейтинги, по которым в дальнейшем будет определяться состав участников Игр в Токио.

Литва в Баку-2015

Первые Европейские игры четыре года назад принимал Азербайджан. Сборная Литвы была представлена в Азербайджане 72 спортсменами, которые приняли участие в 16 видах спорта из 30-ти. На этих играх команда Литвы завоевала два золота, одно серебро и четыре бронзы. В общекомандном медальном зачете литовская команда осталась 24-й среди 50 стран-участниц. Чемпионами первых Европейских игр стали каноист Генрикас Жустаутас и пловец Андрюс Шидлаускас, который также завоевал и серебряную награду. Бронзовых медалей литовские спортсмены удостоились в бадминтоне, пляжном волейболе и самбо.

Минские надежды

Делегация сборной Литвы на II Европейских играх насчитывала 131 человека (с руководителями, тренерами, обслуживающим персоналом). В столицу Беларуси Литва отправила практически такую же по составу команду, как и четыре года назад. На сей раз в команде было 73 спортсмена, они соревновались в 14 видах спорта из 15 возможных. Пожалуй, главной ударной силой нынешней сборной Литвы в Минске была ее бригада в трековых велогонках во главе с самой титулованной литовской спортсменкой в этом виде спорта — Симоной Крупецкайте, а также Василиюсом Ленделом.

Неплохой состав подобрался и в шоссейных велогонках — Рамунас Навардаускас, Гедиминас Багдонас, Раса Лелейвите. На несколько медалей сборная рассчитывала в гребле — байдарочники Артурас Сейя, Ричардас Некрошюс и Андрей Олейник, а также каноист Вадим Коробов. Гимнаст Роберт Творогал на недавнем Кубке вызова наглядно доказал, что способен бороться за самые высокие места — точно так же, как и представители самбо и дзюдо Каролис Байжа, Санта Пакените, Сандра Яблонските.

Наш национальный вид спорта –баскетбол — на II Европейских играх представлен в новом популярном формате 3х3, который теперь входит в олимпийскую программу. Впервые олимпийские соревнования в данном формате состоятся на Играх-2020 в Токио. Сборная Литвы изначально готовилась выступить в одном составе, однако инцидент в Италии, где входившего в состав команды Лукаса Грабаускаса уличили в ставках на игры и дисквалифицировали на четыре года, внес коррективы. Национальный олимпийский комитет Литвы принял решение отстранить Грабаускаса от участия в Европейских играх, а в качестве замены ему нашли более интересный вариант — единственный профессиональный литовский игрок в 3х3 Минтаутас Булановас.

И, наконец, легкая атлетика. На II Европейских играх турнир легкоатлетов провели в новом формате Dynamic New athletics, то есть по системе плей-офф «один на один», где важно показать лучший результат именно в соперничестве с прямым конкурентом из другой команды. Литовскую команду в Минске представили такие известные легкоатлетки, как копьеметательница Ливета Ясюнайте, бегуньи Аквиле Андрюкайтите, Эгле Бальчюнайте и др.

Добраться до Минска команде помогли «Литовские железные дороги».

В сухом остатке

Первой отметилась велогонщица Раса Лелейвите, которая пришла на финиш 120-километровой гонки по дорогам Минска девятой. Вторая литовская гонщица Сильвия Пацявичене завершила заезд на предпоследнем, 68-м месте, проиграв лидерам почти 13 минут.

Самбистка Карина Стефанович, выступавшая в весовой категории свыше 80 килограммов, уступила в первой схватке украинке Анастасии Сапсай. Спортсменка не воспользовалась шансом продолжить борьбу за медаль в утешительном поединке, где также потерпела поражение от румынки Алины Паунеску.

Неудача постигла и литовского дзюдоиста Андрея Клокова, который завершил соревнования в весе до 66 килограммов уже после первого поединка, проигранного бронзовому призеру чемпионата Европы из Беларуси Дмитрию Шершану.

В 180-километровой велогонке по дорогам Минска не суждено было сбыться надеждам литовских шоссейников. Лучший результат из пяти представителей Литвы показал Гедиминас Багдонас — 24-е место и отставание от лидера 54 секунды. Юстас Бенюшис оказался 68-м (+1.03), Рамунас Навардаускас — 80-м (+3.08), Роюс Адомайтис — 88-м (+6.14), Венантаc Лашинас — 91-м (+6.32). В общей сложности гонку завершили 116 спортсменов, а выиграл ее итальянец Давиде Баллерини.

Быстро завершили свои выступления самбист Гинтарас Каткус (вес до 52 килограммов) и дзюдоист Кястутис Виткаускас (до 73 килограммов). Каткус сперва уступил вице-чемпиону Европы-2017 азербайджанцу Агасифу Самедову, а в утешительном поединке проиграл Габриэлю Риме из Румынии. Виткаускасу тоже сразу достался именитый противник — бронзовый призер ЧЕ-2018 турок Билал Чилоглу, который одержал довольно уверенную победу.

В стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров обе литовские спортсменки, Габриэле Ранкелите и Екатерина Жданова, не сумели преодолеть квалификационный барьер, завершив соревнования на 35-м и 36-м местах соответственно среди 37 участниц.

Гордость Литвы и основная надежда — команда баскетболистов (3х3) — успешно прошла групповой этап, обыграв эстонцев и белорусов, но уступила словенцам. Тем не менее Литва вышла из группы на первом месте и попала на Польшу. К сожалению, сборная потерпела неудачу в четвертьфинальном поединке II Европейских игр. Баскетболисты Литвы проиграли полякам со счетом 16:19. Команда выбыла из борьбы за медали.

Два литовских гребца — Артурас Сейя и Генрикас Жустаутас — прошли в главные финалы и были одними из претендентов на медали. Однако не получилось.

К сожалению, все показанные литовскими атлетами результаты на фоне остальных команд оказались не очень высокими, и никто из спортсменов не сумел сделать заявку на медаль.

Наконец-то, трековые велогонки. Литва в этой дисциплине была представлена наиболее сильным составом. Опытнейшая Симона Крупецкайте в командном спринте с Мигле Марозайте оправдали надежды болельщиков. Дуэт принес в копилку Литвы первую награду — серебро. Уже на следующий день Симона Крупецкайте завоевала первое золото в дисциплине кейрин. Симона уверенно победила, ее время составило 11,522.

Отборочные соревнования по спортивной гимнастике прошли в несколько этапов. Гимнаст Роберт Творогал вступил в борьбу за медаль, когда соревновался в квалификации многоборья и показал высокий третий результат. Затем прошел в финал личного многоборья, где Творогал набрал на балл с небольшим меньше (81,631), что принесло ему 7-е итоговое место. В заключительный день игр гимнаст был заявлен в двух финалах отдельных упражнений – на параллельных брусьях и на перекладине. В последний день игр Роберт Творогал завоевал золотую медаль.

На этих играх команда Литвы завоевала два золота и одно серебро. В общекомандном медальном зачете литовская команда завоевала 29-е место.

До свидания, до новых встреч

Внеочередная Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов выбрала столицу третьих по счету Европейских игр, которые должны пройти в 2023 году. На организацию третьих Европейских игр подали заявки три города: английский Манчестер, израильская Хайфа и польский Краков. Два первых кандидата позже отозвали их, поэтому Краков на безальтернативной основе был выбран столицей Игр-2023. Об этом сообщила пресс-служба Европейских олимпийских комитетов.

Подготовлено по сообщениям СМИ