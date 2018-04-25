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IKEA – один из крупнейших лесовладельцев в Литве

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Крупнейшими лесовладельцами в Литве являются шведский концерн IKEA, финский концерн Dasos Capital, компания Dzukijos miskas, а также акционеры этого предприятия, сообщил в понедельник новостной портал delfi.lt.

Как пишет портал, концерн IKEA через контролируемую им компанию IRI Investments Lietuva скупил уже 27 тыс. гектаров леса.

На втором месте находится компания финского капитала Dasos Capital, которая в прошлом году купила портфель лесов шведской группы предприятий Euroforest в 15 тыс. гектаров.

Крупнейшими лесовладельцами среди литовских компаний являются акционеры предприятия Dzukijos miskas Ромуалдас Лавреновас, его отец Сергеюс Лавреновас и их партнер по бизнесу Андрюс Байорунас. По словам Р. Лавреноваса, предприниматели владеют в общей сложности примерно 10 тыс. гектарами леса, преимущественно в Дзукийском регионе.

Как утверждают авторы исследования, на четвертом месте находится предприниматель Гинтаутас Зинкявичюс – ему вместе с членами семьи и предприятиями принадлежит 7–7,5 тыс. га леса.

Пятерку замыкает предприятие Dzukijos mediena, которому вместе с акционерами принадлежит 7 га леса.

Как отмечают авторы исследования, в Литве лесные участки более 500 га находятся во владении 58 физических и юридических лиц.

Портал delfi.lt составил перечень совместно с журналом Reitingai. Авторы утверждают, что он составлен на основании официальных данных Реестрового центра, а также данных опросов самих предприятий, лесничих, экспертов и участников рынка.

BNS
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