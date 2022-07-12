Илон Маск не станет покупать Twitter

Американский миллиардер Илон Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Об этом сообщило американское издание CNBC со ссылкой на письмо, отправленное юристом Маска главному юридическому директору Twitter.
Адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнил своих договорных обязательств».
По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал.
Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.
Стоимость сделки должна была составить $44 млрд. При этом Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, которые должны были включать $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог самого Twitter.
После известия о расторжеии покупки акции Twitter упали на 6% во время расширенных торгов.
Ранее Илон Маск обвинил компанию Twitter Inc. в нарушении соглашения о слиянии.korrespondent.net