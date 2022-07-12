Илон Маск не станет покупать Twitter

По словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал.

Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.

Стоимость сделки должна была составить $44 млрд. При этом Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, которые должны были включать $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог самого Twitter.

После известия о расторжеии покупки акции Twitter упали на 6% во время расширенных торгов.

Ранее Илон Маск обвинил компанию Twitter Inc. в нарушении соглашения о слиянии.