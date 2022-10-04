Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поделился собственным видением того, как можно добиться мира в Украине. В твиттере он перечислил несколько условий прекращения войны и спросил читателей, согласны ли они с его теорией. Среди его предложений:
«Повторные выборы в подконтрольных России регионах под наблюдением ООН. Россия уйдет, если такова воля народа»;
«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)»;
«Гарантируется водоснабжение Крыма»;
«Украина остается нейтральной».
Сам Маск считает такой исход событий наиболее вероятным. «Вопрос только в том, сколько людей умрет перед этим» — отметил он.
«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил Маск.
В комментариях к твиту он напомнил, что население России втрое больше, чем украинское, «поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна».
«Если вы заботитесь о народе Украины — ищите мира», добавил миллиардер.
На предложение Маска ответил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Есть лучший мирный план. Украина освобождает свои территории, в том числе аннексированный Крым. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим. Военные преступники попадают под международный трибунал. Давайте проголосуем?», — написал он в твиттере.
После публикации твита Маска акции Tesla упали почти на 9%.
Сам бизнесмен пожаловался на мощную атаку ботов в его твиттере. В июле Маск, который собирался купить Twitter, официально отказался от покупки сервиса пожаловавшись на большое количество ботов.freecity.lv
“Илон Маск предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну”
Туперь древние укры внесут его в свой «Миротворец».