Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения

Президент США Дональд Трамп отклонил обвинения по делу об импичменте, которое будет рассматривать Сенат, говорится в заявлении главы Белого дома подготовленном для заседания , пишет Reuters.

«Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента», — говорится в заявлении. Трамп заявляет, что «идея демократов Палаты представителей о «злоупотребление власти» не является преступлением, который подлежит импичменту».

Он отклонил обвинения как «легкомысленные и опасные», заявив, что президент воспользовался своими законными правами.

«Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток — на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти», — говорится в заявлении.