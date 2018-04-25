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Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения

Президент США Дональд Трамп отклонил обвинения по делу об импичменте, которое будет рассматривать Сенат, говорится в заявлении главы Белого дома подготовленном для заседания , пишет  Reuters. 

«Сенат должен в ускоренном порядке отклонить эти неполноценные статьи об импичменте и оправдать президента», — говорится в заявлении. Трамп заявляет, что «идея демократов Палаты представителей о «злоупотребление власти» не является преступлением, который подлежит импичменту». 

Он отклонил обвинения как «легкомысленные и опасные», заявив, что президент воспользовался своими законными правами. 

«Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток — на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению власти между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти», — говорится в заявлении. 

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Еще Трамп обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса,назвав это попыткой отменить его победу на выборах 2016 года. 

Отметим, рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется сегодня.

Поскольку большинство Сената составляют республиканцы, Трампа вряд ли отстранят от должности. 

Напомним, накануне демократы направили в верхнюю палату Конгресса США подробное обоснование импичмента Трампа. Ранее Трамп согласовал состав своих защитников в деле об импичменте, которое начало рассматриваться в Сенате.

korrespondent.net

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