Имущество семьи президента Литвы состоит из недвижимости, почти 100 тыс. евро кредитов

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Основную часть имущества семьи президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы Науседене в прошлом году составила недвижимость, кроме того, у первой четы было почти 100 тыс. евро заимствованных средств.

Г. Науседа декларировал, что владеет жилыми домами на сумму в 527 тыс. евро и участками стоимостью 190 тыс. евро, свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственной налоговой инспекции.

В президентской декларации также указываются 98,4 тыс. евро, взятых в кредит и не возвращенных.

В конце прошлого года у пары было более 30 тыс. евро накоплений в банках, они владели транспортными средствами стоимостью 10 тыс. евро.

Г. Науседа был избран президентом Литвы в мае прошлого года. Прежние его декларации не публиковались.