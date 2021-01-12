Инаугурация Байдена: Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 января, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице с целю обеспечить безопасность в городе перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года», — указано в документе.

Как известно, церемония инаугурации Байдена состоится 20 января.