Инцидент в Центре беженцев

В связи с тем, что Центр регистрации беженцев в Пабраде переполнен, был оборудован палаточный городок.

На минувшей неделе недовольные своим правовым статусом в Литве и ограничениями, наложенными судом, группа соискателей убежища, размещенная в палаточном городке, начала выражать недовольство, сообщает BNS.

Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку. Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились. Как сообщило LRT о причинах инцидента, после задержания на двое суток двоих иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Директор центра Александр Кислов подтвердил, что «большинство участников бунта — граждане Ирака». Он сказал, что работники центра были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов. Сейчас выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.

География стран происхождения мигрантов расширяется

За минувшие выходные литовские пограничники задержали 81 нелегального мигранта из Беларуси, в основном это были граждане Ирака. Впервые задержанные в этом году также представились гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко, сообщает BNS. Так, в субботу пограничники задержали 39 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы с Беларусью.

По данным пограничников, воскресенье также началось с задержания мигрантов. Пограничники задержали четырех иракских граждан без документов, которые пересекли границу с Беларусью. Также были задержаны четверо иностранцев без документов в Швянченском районе. По предварительным данным, они представились гражданами Индии.

В борьбе с нелегалами – международное сотрудничество

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совещании в Брюсселе попросил у своего иракского коллеги Фуада Хуссейна помощи в возвращении прибывающих в Литву из Беларуси нелегальных мигрантов в страну их происхождения.

Г. Ландсбергис сказал BNS, что обсудил с министром возможности делегирования Ираком консульского сотрудника в Литву, чтобы он помогал с установлением личностей приехавших в страну, однако не получивших убежища иракцев, занимался документами для их возвращения на родину.

Глава литовской дипломатии сказал, что также попросил принять сотрудника литовской пограничной службы в Багдадский аэропорт для улучшения контроля вылетающих в Минск иракцев.

Кроме того, министр предложил в ближайшее время договориться о реальных возможностях возвращения иракцев в страну происхождения. У Литвы и Ирака не подписан договор о реадмиссии, она предусмотрена только в соглашении о политическом сотрудничестве между Евросоюзом (ЕС) и Багдадом. «Сейчас реадмиссия не очень хорошо исполняется. Иногда нужно двустороннее, хотя бы дипломатическое, не обязательно правовое соглашение о реадмиссии», — сказал Г. Ландсбергис BNS по телефону из Брюсселя.

По словам министра, Литва сейчас рассматривает возможность аккредитовать работающего в какой-нибудь стране региона литовского посла и для Ирака. Он также сказал, что намеревается посетить Багдад с делегацией специалистов по миграции, пограничников и представителей других ведомств.

Как заявил министр иностранных дел Литвы Г. Ландсбергис на встрече в минувшую субботу в Италии с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, опыт Турции в остановке незаконной миграции был бы важен Литве, которая сейчас сталкивается с ростом миграции граждан из третьих стран.

Помощь от европейских служб

По словам министра внутренних дел Агнии Билотайте, Европейское агентство пограничной и береговой охраны FRONTEX уже направило 6 офицеров для наблюдения за ситуацией, уточнения необходимой помощи, а в середине июля 30 офицеров FRONTEX прибудут в Литву, чтобы помочь укрепить безопасность границы. Цель — в кратчайшие сроки охватить всю границу с Беларусью современными системами видеонаблюдения, которые на данный момент покрывают всего 38% границы. По словам А. Билотайте, это будет не просто физический забор. «Это не только забор. Наиболее эффективные решения включают систему наблюдения, обнаружения и при необходимости — физическое ограждение. Насколько нам известно, забор можно легко преодолеть — за 2-3 минуты — и попасть в Литовскую Республику», — сказала А. Билотайте.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ