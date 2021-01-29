Индекс коррупции в Литве не улучшился, потому что ему не уделяли внимания – И. Шимоните

«Фактический масштаб (коррупции – BNS) как правило бывает меньше, чем кажется людям», – сказала И. Шимоните.

«Служба спецрасследований ведь проводит опросы об опыте, а не об осознании, и здесь прогресс очевиден. Все меньше и меньше ситуаций, когда представители бизнеса сталкиваются с какой-то нежелательной деятельностью ведомств, но пока точно слишком рано нам говорить, что этого нет», – сказала она.

По словам главы правительства, индекс осознания коррупции отражает то, что люди видят и слышат в публичном пространстве.

Она сказала, что для улучшения упомянутого индекса необходимо сделать более прозрачными различные процедуры, открыть данные, добиваться большей публичности.

Директор Службы спецрасследований Литвы Жидрунас Барткус, в свою очередь, сказал, что новейшие результаты индекса осознания коррупции демонстрируют, что следует более решительно искать меры по обеспечению публичного сектора, у которого бы был иммунитет к коррупции, по обеспечению прозрачного принятия решений и ответственности в государстве.

«Для реализации этих целей важно поощрять руководителей брать ответственность за антикоррупционный климат в их сферах и сокращать фрагментарность публичного сектора, открывать как можно больше данных, находящихся в управлении государства. Не менее важно стимулировать каждого жителя Литвы при столкновении с коррупцией сообщать об этом ответственным ведомствам», – сказал он.

В четверг неправительственная организация Transparency International сообщила, что за минувший год Литва не улучшила индекс осознания Коррупции, она осталась на 35-ом месте в мире.

В исследовании индекса осознания коррупции организация дала Литве 60 баллов из 100 возможных и это 35-ое место среди 180 стран. В странах Евросоюза Литва занимает 14-ое место, сообщило в четверг Литовское отделение Transparency International.

Столько же баллов Литва получила и в 2019 году.