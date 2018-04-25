Индекс потребительского доверия

Доля людей, которые считают, что финансовое положение их домохозяйств улучшилось, выросло с 19 до 22%. Количество тех, кто утверждает обратное, снизилось с 28 до 20%. При этом растет число жителей, которые ожидают улучшения положения своих домохозяйств в течение года, — с 21 до 23%.

Департамент статистики утверждает, что взгляды граждан на экономическую ситуацию в стране остались прежними. В октябре население оценило изменения в экономике хуже, чем в сентябре.

В октябре, как и год назад, 24% людей указали, что в течение следующих 12 месяцев намерены потратить на крупные покупки больше, а 19% — что меньше.

Информация литовских СМИ