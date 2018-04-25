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Общество,Экономика

Индекс потребительского доверия

Фото BFL/Вигинтасас Скарайтиса

Индикатор потребительского доверия среди жителей Литвы в октябре снизился на три процентных пункта — до 1%, сообщает Департамент статистики.

Тенденция к снижению связана с негативными изменениями во всех его компонентах. Однако большую роль сыграло то, что ухудшились оценки перспектив экономического положения республики.

В сентябре индекс потребительского доверия составлял 4%, а в октябре 2018-го был ниже на 2 процентных пункта по сравнению с октябрем текущего года.

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Доля людей, которые считают, что финансовое положение их домохозяйств улучшилось, выросло с 19 до 22%. Количество тех, кто утверждает обратное, снизилось с 28 до 20%. При этом растет число жителей, которые ожидают улучшения положения своих домохозяйств в течение года, — с 21 до 23%.

Департамент статистики утверждает, что взгляды граждан на экономическую ситуацию в стране остались прежними. В октябре население оценило изменения в экономике хуже, чем в сентябре.

В октябре, как и год назад, 24% людей указали, что в течение следующих 12 месяцев намерены потратить на крупные покупки больше, а 19% — что меньше.

Информация литовских СМИ      

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