Индекс удовлетворенности жизнью

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Индекс показывает, насколько люди удовлетворены жизнью в разных странах. В индексе субъективное благополучие коррелирует со здоровьем граждан, с их богатством и с доступом к базовому образованию. Отвечая на вопрос, довольны ли они в целом своей жизнью, жители Литвы оценивают ее на шесть баллов по десятибалльной шкале. Согласно данным Евростата, опубликованным Euroblogas.lt, литовцы занимают третье место среди наименее удовлетворенных своей жизнью в ЕС.

Людей попросили оценить удовлетворенность своей жизнью по шкале от нуля (совсем не удовлетворен) до 10 (полностью удовлетворен). Ответы 0-5 суммируются как низкая удовлетворенность, 6-8 – средняя удовлетворенность и 9-10 – высокая удовлетворенность. Результат жителей нашей страны – 6,4 из 10. В целом 17,6% респондентов оценили свою жизнь как хорошую, 46,2% – как среднюю и 36,2% – как неудовлетворительную.

Итоговый суммарный балл 6,4 выше, чем только в двух других странах. Единственными странами с более низким уровнем удовлетворенности своей жизнью являются болгары (5,4) и хорваты (6,3). Греки имеют такой же уровень удовлетворенности своей жизнью, как и литовцы (6,4). Латыши оценивают себя на 6,7 балла, а эстонцы – на 7 баллов. Средний показатель по ЕС составляет 7,3. Самые высокие баллы у финнов и ирландцев (по 8,1), а также у австрийцев (8).