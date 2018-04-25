Индекс взяточничества

Как говорится в сообщении, в 2016-2019 годах начаты три досудебных расследования возможного взяточничества литовских компаний за границей: в связи со взяточничеством инженерно-авиационной компании в США, в связи с возможными преступлениями, связанными с замороженными продуктами в России, и в связи со взяточничеством фармацевтической компании в Латвии.

Как утверждает TILS, в США расследование остановлено в связи с недостаточностью доказательств подкупа должностного лица, а расследование в отношении подкупа российских должностных лиц остановлено, поскольку Сейм не лишил проходившего по делу депутата неприкосновенности. Как говорится в отчете TILS, единственное проводимое сейчас расследование связано с коррупцией представителей компании Solis Tribus в Латвии и Литве с целью монополизации скупки плазмы крови.

Служба спецрасследований (ССР) Литвы уточнила BNS, что начатое в 2018 году досудебное расследование было завершено в начале сентября, подозрения предъявлены акционеру Solis Tribus Антанасу Петрошюсу и бывшей главе Национального центра крови Йоане Бикульчене.

Наилучшим образом за расследования и их исход оценены США (1236 баллов), Соединенное Королевство (147 баллов), Швейцария (125) и Израиль (38). Эстония получила 7 баллов, а Латвия 6. Соседние страны Балтии, получившие больше баллов, чем Литва, все же вошли в группу стран, ограниченно выполняющих обязательства.

Подготовлено ЛК по сообщениям СМИ