Индийских школьников заставили сдавать экзамен с коробками на голове

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Руководство колледжа Бхагат, расположенного в городе Хавери, штат Карнатака на юго-западе Индии, извинилось перед окружным начальством за то, что заставило учащихся сдавать экзамен по химии с картонными коробками на головах – чтобы лишить их возможности списывать.

Об этом курьезном инциденте пишет газета Times of India.

Представитель школы заявил, что данная методика, применяемая ранее в ряде других мест, была использована на «экспериментальной основе».

Заместитель директора местного Совета довузовского образования, назвал эту практику «негуманной»: «Я направил соответствующее уведомление руководству колледжа и обдумываю дисциплинарные меры наказания за реализацию этой идеи».