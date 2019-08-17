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Индия допустила возможность применения ядерного оружия первой

Фото из открытых источников

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия, исходя из будущих обстоятельств. Индия до настоящего времени строго придерживалась политики «неприменения первой» имеющегося в ее арсенале ядерного оружия, однако теперь де-факто допустила такую возможность, сообщает РИА «Новости».

«Индия твердо придерживалась доктрины неприменения ядерного оружия первым. Что будет в будущем, зависит от обстоятельств», — написал Сингх в четверг в Twitter. Глава оборонного ведомства при этом подчеркнул, что «приверженность Индии статусу ответственной ядерной державы стала предметом национальной гордости каждого жителя страны».

Заявление Сингха появилось на фоне обострения отношений с Пакистаном, вызванного решением Нью-Дели от 5 августа упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

Исламабад, также обладающий ядерным оружием, резко осудил такое решение. Стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира.

По информации агентства ANI, вооруженные силы республики в бывшем штате Джамму и Кашмир приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с тем, что группировки, «поддерживаемые Пакистаном», по информации Нью-Дели, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ближайшее время.

Наопмним, после того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан в 1949 году, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.

NEWSru.com

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