Индия и Китай резко нарастили покупку энергоресурсов у РФ — Bloomberg

Так, согласно последним таможенным данным, за три месяца до конца мая Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Индия заплатила 5,1 млрд долларов за тот же период и это более, чем в пять раз превышает прошлогоднюю сумму.

Таким образом, Россия получила дополнительно 13 миллиардов долларов дохода от обеих стран по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Аналитики говорят, что Китай покупает уже практически все, что Россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты.