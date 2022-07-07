Индия и Китай резко нарастили покупку энергоресурсов у РФ — Bloomberg

За три месяца войны в Украине Китай и Индия купили у России энергоресурсов на 24 млрд долларов. Об этом в среду, 6 июля, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что высокие мировые цены частично нивелируют усилия США и Европы по наказанию президента РФ Владимира Путина.
Так, согласно последним таможенным данным, за три месяца до конца мая Китай потратил 18,9 млрд долларов на российские нефть, газ и уголь. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Индия заплатила 5,1 млрд долларов за тот же период и это более, чем в пять раз превышает прошлогоднюю сумму.
Таким образом, Россия получила дополнительно 13 миллиардов долларов дохода от обеих стран по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Аналитики говорят, что Китай покупает уже практически все, что Россия может экспортировать через трубопроводы и тихоокеанские порты.korrespondent.net