Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По итогам голосования Индия набрала 184 голоса, Ирландия — 128, Мексика — 187, Норвегия — 130. Канада, которая конкурировала в группе европейских и других стран с Норвегией и Ирландией, не смогла набрать нужного количества голосов. Во втором туре определят победителя от Африки, поскольку ни Кения, ни Джибути не смогли получить необходимую поддержку.

В СБ ООН входят десять непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от пяти постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето. Вновь избранные страны в 2021 году сменят в Совбезе Бельгию, Германию, Доминиканскую Республику, Индонезию и ЮАР. Второй год продолжат участвовать в работе СБ ООН Вьетнам, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония.