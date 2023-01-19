Индия обошла Китай по численности населения — эксперты

Согласно оценкам World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 млрд человек. Исследовательская платформа Macrotrends, утверждает, что в стране проживают 1,428 млрд человек.

Отмечается, что Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​мире.

По оценкам ООН, более половины прогнозируемого прироста населения мира в период с 2022 по 2050 год будет сосредоточено в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Напомним, в ноябре 2022 года население Земли, по оценкам ООН, выросло до восьми млрд человек. Для увеличения населения Земли на 1 млрд человек понадобилось 12 лет.