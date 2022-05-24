Индо-Тихоокеанская «Четверка» объединяет силы для сдерживания Китая

В Токио состоялся саммит так называемой «Четверки», в которую входят Япония, Австралия, Индия и США. Лидеры государств обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, изменение климата, пандемию коронавируса, а также российское вторжение в Украину и его влияние на мир.
Открывая встречу, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что действия России бросают вызов мировому порядку и принципам ООН, подчеркнув: нельзя допустить, чтобы подобные события произошли и в Индо-Тихоокеанском регионе. Это явное предупреждение Китаю.
«Мы осуждаем любые силовые провокационные действия, меняющие статус-кво в регионе: милитаризацию спорных зон, опасное использование сил береговой обороны, попытки помешать разработкам других государств», — говорится в опубликованном по итогам саммита коммюнике.
Несмотря на то, что Китай в документе не упоминается, всем ясно, кому адресованы эти предупреждения. Чтобы подкрепить заявления делами, будут созданы объединенные наблюдательные силы. В развитие инфраструктуры будет инвестировано около 50 миллиардов долларов.NEWSru.co.il