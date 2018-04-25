Индонезия закрывает доступ на остров с гигантскими рептилиями

Фото pixabay.com

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Правительство Индонезии намерено закрыть для посещения остров Комодо. Решение должно вступить в силу в январе 2020 года. Цель этой меры – защитить водящихся на острове гигантских варанов.

План предусматривает выселение с острова 2.000 жителей, многие из которых работают в местном национальном парке, обслуживая множество иностранных туристов. На данном этапе, сообщает агентство Reuters, ведутся переговоры с местными вождями.

На Комодо водится около 1.700 варанов – крупнейших ящериц планеты. Еще 1.400 обитают на соседних островах. Эти острова останутся открытыми для посещения. Только в 2018 году местный национальный парк посетили 176.000 туристов. Остров внесен в список объектов международного наследия UNESCO.

Предполагается, что доступ на Комодо будет возобновлен уже через год. План предусматривает усовершенствование туристической инфраструктуры, но не предусматривает возвращение местных жителей, охотящихся на животных, которыми питаются и вараны.

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