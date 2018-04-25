Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневижиса.

«Уже сегодня для госпитализации у нас подготовлено 782 коек», – сказал он.

По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов.