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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Инфицированные коронавирусом будут доставляться в пять больниц Литвы, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

На заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения вице-министр сказал, что инфицированных будут лечить в больницах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневижиса. 

«Уже сегодня для госпитализации у нас подготовлено 782 коек», – сказал он.

По данным министерства Здравоохранения, до сих пор в Литве было проведено 70 тестов по подозрениям на коронавирус, в данный момент ожидаются результаты шести анализов. 

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Пока в Литве выявлен один случай  COVID-19 – он диагностирован у жительницы Шяуляй, вернувшейся из северной Италии.

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