Инфляция бьет рекорды

Департамент сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на транспортные товары и услуги, поставки электроэнергии, воды и газа и прочего топлива, пищевые продукты и безалкогольные напитки, сообщает BNS.

В октябре месячная инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 1,7%, годовая – 8,2%, а среднегодовая – 3%.

Неутешительный прогноз

Комментируя BNS показатели инфляции, экономисты считают, что годовая инфляция в Литве превышает 9% в основном из-за роста цен на топливо и услуги централизованного теплоснабжения. По их словам, рост цен на продукты питания и услуги также способствовал росту инфляции.

Главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас считает, что индекс цен скоро может достигнуть двузначных показателей, а цены на продукты питания, вероятно, вырастут еще больше во время праздничного периода.

«Полагаю, что инфляция может быть близка к пику. Я не исключаю возможности перехода к двузначному порогу, так как базовый эффект все равно будет низким. В любом случае, более заметного снижения можно ожидать только с весны», — сказал BNS Ж.Маурицас.

«Думаю, что до марта, в оставшиеся три месяца, мы действительно можем ожидать инфляцию, близкую к десяти процентам, а может быть, даже еще один-два месяца», — добавил он.

По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, в последнее время инфляция увеличилась по двум причинам: роста цен на топливо и центральное отопление. «В течение ноября цены на топливо — как бензин, так и дизельное топливо — росли. Вероятно, это основная причина того, что инфляция была немного выше прогнозируемой, а второй, уже предсказуемой составляющей роста цен является продолжающийся рост цен на отопление», — сказал BNS Т.Повилаускас. По его словам, помимо этих очевидных причин дальнейший рост инфляции обусловлен еще и ростом цен на продукты питания.

По мнению экономиста Александра Изгородина, дальнейший рост инфляции определяется не только подорожанием энергоресурсов и тепла, но и ростом цен на услуги.

«В последнем секторе цены растут из-за восстановления экономики, довольно хорошей ситуации на рынке труда и повышения заработной платы», — отмечает экономист.

«Продолжающаяся инфляция может просто заставить некоторых людей фокусироваться только на основных товарах и услугах первой необходимости, тем более что в реальном выражении они дорожают в наиболее значительной степени», — добавил он.

По предварительным данным, согласованная предварительная годовая инфляция в Литве — в ноябре этого года по сравнению с ноябрем минувшего – составила 9,3%, а месячная – 0,9%, сообщил Департамент статистики.

Показатели экономических оценок снижаются

Общее доверие участников экономики — производителей, потребителей и инвесторов – к экономике Литвы в ноябре по сравнению с октябрем снизилось на 1 проц. пункт и составило 2%, сообщает Департамент статистики.

Показатель доверия к строительству за месяц снизился на 7 проц. пункта, к торговле – на 5, к сектору услуг – на 1 проц. пункт, сообщает BNS. Доверие к потребительскому сектору выросло на 1 проц. пункт, а к промышленности — не изменилось.

В ноябре, так же, как и в октябре, 18% указали, что деятельность их компании ограничила ситуация, связанная с пандемией COVID-19 (в секторе услуг таких было – 24%, в торговле – 23%, в строительстве – 8%, в промышленности – 7%).

Между тем показатель экономических оценок в ноябре по сравнению с ноябрем 2020 года был на 10 проц. пунктов выше.

Ожидания энергетического рынка

Снижения цен на электроэнергию и газ на мировых рынках можно ожидать весной, отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

«Мы видим четкий прогноз, что цены начнут резко падать в апреле – а может, и раньше, а летом достигнут еще более низких показателей, чем это было до сих пор (летом 2021. — BNS)», — сказал Д.Крейвис BNS.

На минувшей неделе он участвовал в заседании Энергетического совета Европейского союза, где обсуждался предварительный отчет Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) о скачке цен на энергоносители. «Таковы прогнозы, насколько они сбудутся, мы увидим, но ACER — один из самых авторитетных авторов прогнозов», — сказал министр.

По оценкам агентства, рост цен был вызван высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии и сокращением поставок газа в Европу из России. «Это две основные причины, по которым у нас наблюдаются такие значительные колебания цен на энергоносители», – сказал министр.

В предварительном отчете также говорится, что «ожидания рынка таковы, что нынешний рост цен на энергоносители носит в основном временный характер». По словам Д.Крейвиса, никаких конкретных решений в Совете принято не было, так как многие страны выполнили «домашнюю работу» в ответ на рост цен на энергоносители.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ