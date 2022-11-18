Инфляция достигла пика?

В октябре этого года по сравнению с октябрем 2021-го инфляция в Литве достигла 23,6%. За месяц — в октябре по сравнению с сентябрем — цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2%. Среднегодовая инфляция в октябре составила 17,7%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары за год выросли на 27,9%, на услуги — на 13,1%. За месяц – на 1,4 и 0,6%, соответственно. Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 33,7%, а за месяц — на 3%, одежда и обувь — на 4,9% и 5,2%, соответственно.

При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 63,7%, а за месяц снизились на 2%. Транспортные услуги за год подорожали на 21%, за месяц — на 1,2%, а услуги гостиниц, кафе и ресторанов — на 19,2% и 1,5%, соответственно.

Время испытаний

После того как Департамент статистики Литвы сообщил, что годовая инфляция в стране в октябре составила 23,6%, аналитики сказали, что достигнут долгожданный пик инфляции, в будущем она будет снижаться, а в следующем году возможна и дефляция.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис прогнозирует, что в середине 2023 года инфляция будет ниже 10%, а в конце года — меньше 5%. «Какое-то время в Литве ждали, когда инфляция достигнет пика, который мы сейчас видим. Годовая инфляция немного снизилась по сравнению с сентябрем, но есть и другие признаки, показывающие, что инфляция выдохлась – мы видим, что месячные изменения уже более скромные по сравнению с первым полугодием, когда каждый месяц рост составлял 2%, в последние месяцы это уже 1,5%», – сказал Н. Мачюлис. По его словам, цены снизятся несмотря на приближение рождественского периода, который традиционно является лучшим периодом для торговли.

«Пик инфляции достигнут. Есть погрешность в несколько месяцев, но в ближайшее время она должна уменьшиться, поскольку зима будет нетипичной – сложной в плане финансов, и это будет заметно – приближается время испытаний», – сказала экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене. «Все же приближается холодный сезон – жители получат счета за отопление, ряд домашних хозяйств будет менять свои привычки, Рождество будут праздновать скромнее», – добавила она.

По словам Н. Мачюлиса, пик пришел с опозданием. «Отчасти скачок цен в этом году был неестественным и не обоснованным объективными факторами. Например, продукты в Литве подорожали на 33% за год, но это подорожание не обосновано ни подорожанием энергоресурсов, ни подорожанием сырья, ни повышением трудовых доходов», – сказал он. По словам И. Гените-Пикчене, рост цен в Литве не обусловлен только фундаментальными факторами. «Уровень безработицы в Литве рекордно низкий, пока нет больших увольнений и банкротств, здоровье экспортирующих секторов очень хорошее», – сказала она. «Танго танцуют вдвоем: нет такого, что цены повышают только торговцы. Пока покупатели мирятся с высокими ценами, естественно, есть место для их повышения», – считает И. Гените-Пикчене.

Н. Мачюлис заметил, что в ближайшее время цены на некоторые продукты будут снижаться – этот и другие факторы обусловят снижение инфляции в будущем, а в следующем году могут привести к дефляции. «Сырье подешевело, значительно снизились расходы на транспорт, особенно на перевозку товаров из Китая и других стран Азии, стало меньше других факторов инфляции. Все факторы показывают, что годовая инфляция пойдет на спад, а в следующем году будет не один месяц, когда будет и дефляция. Также вероятно, что не будут расти цены на энергоресурсы, все это скажется в будущем на показателе инфляции», – сказал Н. Мачюлис. По его словам, в следующем году увеличить инфляцию может лишь один фактор — рост зарплат, поскольку минимальная зарплата вырастет на 15%, примерно на столько же увеличится и средняя. «Мы прогнозируем, что летом следующего года инфляция будет меньше 10%, а в конце года — 5%», – заметил экономист.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ