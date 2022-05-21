Инфляция привела к росту бедности в ряде стран Центральной Европы

В ряде стран Центральной Европы рост цен и усиливающаяся инфляция отразились на скачке вверх диаграммной кривой, отражающей количество домохозяйств с доходами ниже черты бедности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в странах «Вышеградской группы» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) эти показатели достигли диапазона от 14 до 16 процентов. К примеру, в конце прошлого года доля чешских домохозяйств с доходом ниже планки бедности составляла 9%, а теперь она выросла до 16%. В Венгрии положение чуть лучше — рост остановился на уровне 14 процентов. Польша и Словакия же стоят где-то посередине — доля бедных семей в этих двух странах возросла до 15%. Рост бедности в указанных странах специалисты связывают с удорожанием жилья, энергоносителей и продуктов питания.