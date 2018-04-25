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Инфляция растет за счет подорожания услуг

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

С момента введения евро в 2015 году услуги в Литве подорожали более чем на 22%, сообщил Департамент статистики. По словам нового главы департамента Юрате Петраускене, рост большой, но он может быть обусловлен тем, что до введения евро услуги в Литве стоили значительно меньше, чем в Европе.

По ее словам, инфляционные показатели тянет вверх рост цен на услуги.   

«Подорожание услуг большое, 22% – это значительный рост. По существу услуги и тянут за собой эту инфляцию. Этот рост отмечается, только можно сказать, что растут цены на товары не первой необходимости», – сказала журналистам Ю. Петраускене. 

«Очевидно, это (рост цен – BNS) пришел из Европы, поскольку цены были значительно ниже, чем цены на услуги в Европе, и было пространство для роста в этой сфере», – считает она.

Статистики подсчитали, что с введением евро на целых 80% подорожали услуги нянь, аренда жилья – на 46%, ремонт – на 45%, услуги кино, театра и концерты – на 44%.

С другой стороны, по ее словам, в Литве люди на питание тратят все меньшую часть своих доходов – около 20%. Ранее эта доля была на несколько процентных пунктов выше, отметила глава департамента.  

С момента введения евро в 2015 году по сегодняшний день инфляция в Литве составила 10%. 

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