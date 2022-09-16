Инфляция: социальные последствия

Примеры стран ЕС наглядно показывают, что государство может помочь людям. Впрочем, правящие в Литве завели ту же пластинку – ни НДС, ни снижение акциза, ни выплаты жителям не помогут. И даже президент страны Гитанас Науседа дал оценку действиям правящих – «эти меры практически не решают проблему инфляции».

Если у правящих не хватает фантазии, как помочь населению, достаточно взглянуть на решения, принимаемые правительствами стран ЕС. Даже такие богатые страны, как Франция, Германия, Австрия и т.д., протянули руку помощи своему народу. Например, во Франции действует скидка 18 центов на литр любого вида топлива, цены на природный газ заморожены на уровне октября 2021 года, а предел роста цен на электроэнергию составляет 4%. До 4% повышены семейные пособия, стипендии студентам, пенсии, пособия инвалидам. А для малообеспеченных семей предусмотрена дополнительная выплата в размере 100 евро, к которой за каждого ребенка в семье в возрасте до 18 лет выплачивают еще до 50 евро.

В Германии утвержден пакет налоговых льгот, направленный на граждан с низким и средним доходом: работающие получат до 1200 евро в качестве компенсации расходов, связанных с работой. Базовая льгота по подоходному налогу населения увеличена на 363 евро, работающие, самозанятые и предприниматели получат единовременную компенсационную выплату за энергию в размере 300 евро. Налог на бензин снизился на 30 центов за литр, на дизельное топливо – на 14 центов за литр. Для всех граждан билет на общественный транспорт стоит 9 евро в месяц. Единовременная выплата в размере 200 евро предоставляется получателям социальных выплат. Также субсидии выделены на отопление для домашних хозяйств в зависимости от количества человек.

Австрия уже одобрила третий пакет мер помощи как для домохозяйств, так и для частных компаний. На каждого члена семьи выделяется дополнительное пособие в размере 500 евро, а на каждого ребенка в семье — 250 евро. Дополнительные пособия в размере 300 евро предназначены для пожилых людей, безработных и нуждающихся. Единовременное пособие в размере 180 евро предусмотрено для малообеспеченных семей. Налог на природный газ и электроэнергию для жителей был снижен до 90 процентов, также выделена компенсация затрат на дизельное топливо в сельском хозяйстве.

И другие страны-члены ЕС на национальном уровне компенсируют рост цен на энергоносители (газ, топливо), продукты питания и прочие товары для своих жителей. Например, Бельгия, Латвия, Эстония, Чехия предоставляют дополнительные финансовые субсидии, чтобы снизить растущее бремя цен на энергоресурсы, выделяют различные льготы жителям, Польша снижает ставки НДС на различные потребительские товары.

Уже осень, скоро зима. Кошельки людей пустеют из-за начала учебного года, роста цен на электроэнергию на бирже и приближающегося отопительного сезона. Необходимо помнить, что мы живем в условиях большой неопределенности, поэтому существует множество рисков, которые в дальнейшем еще больше могут повлиять на рост цен.

Еще прошлой зимой мы пытались подготовить антиинфляционный пакет в Сейме, но правящие заблокировали наши предложения уже на этапе подачи, оставив жителей самостоятельно справляться с ростом цен. Да, каждое домохозяйство должно думать о своих возможностях и оценивать риски, но не менее важно, чтобы правительство защищало своих граждан от последствий беспрецедентной инфляции и не оставляло их на произвол судьбы, как это произошло с клиентами «Пярлас Энергии», которым премьер-министр лишь показала небрежное и бесчувственное отношение, бросив фразу «сами виноваты».

Гуода Бурокене, парламентарий, фракция Союза крестьян и зеленых Литвы