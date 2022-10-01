Инфляция уже могла достичь пика, но останется высокой – Шимкус

Инфляция в Литве, возможно, уже достигла своего пика и должна начать снижаться, но она может оставаться высокой до начала следующего года, считает глава центрального банка страны Гедиминас Шимкус.
«Мы должны начать видеть снижение показателя инфляции, но он все равно будет достаточно высоким, инфляция будет оставаться достаточно высокой, особенно в конце этого года и начале следующего года цифры будут по-прежнему достаточно высокими», — сказал Шимкус журналистам в Вильнюсе на организованной Банком Литвы конференции «Будущее центральных банков», сообщает радио LRT.
«На мой взгляд, в конце года мы должны видеть снижение показателей инфляции», — добавил он.
И все же Шимкус говорит, что ускорение инфляции замедляется.
«Что касается пика, то мы видим, что инфляция сейчас очень высока, слишком высока, но ее ускорение замедлилось», — сказал он.
Департамент статистики сообщил в четверг, что предварительная годовая инфляция в сентябре достигла 22,5% и была самой высокой с сентября 1996 года.
Банк Литвы прогнозирует, что годовая инфляция достигнет 18,3% в этом году и 8,4% в следующем году.
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