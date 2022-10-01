Инфляция уже могла достичь пика, но останется высокой – Шимкус

«На мой взгляд, в конце года мы должны видеть снижение показателей инфляции», — добавил он.

И все же Шимкус говорит, что ускорение инфляции замедляется.

«Что касается пика, то мы видим, что инфляция сейчас очень высока, слишком высока, но ее ускорение замедлилось», — сказал он.

Департамент статистики сообщил в четверг, что предварительная годовая инфляция в сентябре достигла 22,5% и была самой высокой с сентября 1996 года.

Банк Литвы прогнозирует, что годовая инфляция достигнет 18,3% в этом году и 8,4% в следующем году.

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