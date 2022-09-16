Инфляция вновь бьет рекорды

В целом по ЕС экономика за квартал выросла на 0,7%, а только в еврозоне — на 0,8%.

ВВП Литвы за год вырос на 2,6%. Экономический рост во всем ЕС достиг 4,2%, а только в еврозоне — 4,1%. В Латвии ВВП за год вырос на 2,9%, в Эстонии — на 0,3%.

Годовая инфляция в Литве в августе достигла 22,4 %, а цены на товары и услуги за месяц выросли на 1%, сообщил на минувшей неделе Департамент статистики. Это крупнейший годовой показатель инфляции с сентября 1996 года, когда он достигал 22,3%.

Между тем среднегодовая инфляция (за последние двенадцать месяцев по сравнению со средним уровнем цен за соответствующие предыдущие двенадцать месяцев) составила в августе 14,8%.

На месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на твердое топливо, молоко и продукты его переработки, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, тепловую энергию, снижение цен на горючее и овощи. Цены на потребительские товары за месяц выросли на 1,2%, на услуги — на 0,6%, а за год — на 26,5% и 12,5%, соответственно.

Между тем экономисты считают, что инфляция в Литве достигла пика и в сентябре должна снизиться. Однако, по мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, в следующем месяце годовая инфляция все еще может достичь или превысить 20%.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что август стал последним «толчком» инфляции. По его словам, более высокая, чем прогнозировалась, годовая инфляция в августе была вызвана большими скачками цен на электроэнергию на рынке и новым подорожанием продуктов питания.

«В августе продукты питания стоили на 30% больше, чем год назад, эти два фактора подняли уровень цен, но мы все же наблюдаем последний толчок инфляции», — сказал BNS Н. Мачюлис.

«Продолжающаяся драма на рынке газа и электроэнергии сдерживает возможную стабилизацию или падение цен. Это создает общий фон, словно все продолжает дорожать, хотя на самом деле, например, топливо, металлы подешевели, другое сырье перестало расти в цене», — сказал Ж. Маурицас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ