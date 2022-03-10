Информация для беженцев из Украины прибывающих в Ирландию

Я гражданин Украины, но у меня нет паспорта?

Правительство Ирландии рекомендует в этом случае следующее: В разделе 11 Закона об иммиграции 2004 года отмечено, что: «Каждое лицо (кроме лиц не достигших 16 лет), при пересечении государственной границы, должно иметь действительный паспорт или другой документ, выданный органом власти или от его имени, который устанавливает личность и национальность владельца и удовлетворит офицера иммиграционной службы».

Ребенок в возрасте до 16 лет, не имеющий паспорта, может въехать в Ирландию вместе с родителем/родителями, которые могут подтвердить этот факт.

Правительство Ирландии отмечает, что иммиграционная служба и сотрудники авиакомпании должны быть удовлетворены удостоверением личности лица, пересекающего границу. Сообщается, что «будет применен прагматичный и гуманный подход с сохранением надлежащего иммиграционного контроля и безопасности».

Авиакомпании могут принимать выданные правительством документы вместо национального паспорта, обычно не приемлемые для международных поездок: например, национальные удостоверения личности, свидетельства о рождении, внутренние паспорта или паспорта, срок действия которых истек.

Что делать, если я жил в Украине, но не являюсь украинцем?

На сегодняшний день все указанные выше послабления относятся только к гражданам Украины.

Как мне подать заявление на получение убежища в Ирландии?

Вы можете подать заявление на получение международной защиты в Ирландии. Вы можете подать заявление при въезде в Ирландию (аэропорт или паромный порт), как это делает большинство людей или позже в International Protection Office (IPO) в Дублине. 79-83 Lower Mount St. Dublin 2, D02ND99 Phone: +353 1 602 8000 http://www.ipo.gov.ie/

Должен ли я получить юридическую консультацию перед подачей заявления о предоставлении убежища?

Да, по возможности следует получить юридическую консультацию, прежде чем обращаться за международной защитой. По вопросам юридической помощи можно обратиться в Ирландский совет иммигрантов https://www.irishrefugeecouncil.ie

Что такое директива временной защиты?

С 4 марта 2022 года начала действовать Директива Евросоюза о временной защите, которая гарантирует немедленную защиту в ЕС людям, спасающимся от войны. В соответствии с ней, всем гражданам Украины может быть предоставлена временная защита, сроком на 1 год. Временная защита – это исключительная мера для обеспечения немедленной и временной защиты перемещенных лиц из стран, не входящих в ЕС, и лиц, которые не могут вернуться в свою страну.

Чем отличается статус беженца от временной защиты?

Статус беженца

Согласно Дублинской конвенции статус беженца выдается в первой стране, границу которой пересек человек, спасающийся от войны. Ее могут получить граждане Украины, покинувшие территорию Украины из-за войны, а также лица, законно прожившие на территории Украины, но имеющие гражданство других стран. Лица без гражданства также могут подавать на получение статуса беженца.

Статус беженца дает такие гарантии: проживание в лагере беженцев, медицинское обслуживание, образование детей, ежемесячная финансовая помощь, выход на рынок труда.

Но есть определенные ограничения:

невозможность выехать из страны пребывания до момента получения статуса;

невозможность вернуться в Украину после получения статуса;

лишение личных документов (видимо, справки о проживании);

невозможность трудоустройства до момента получения статуса, а также в случае отказа в предоставлении такого статуса.

Временная защита

Временная защита может быть предоставлена:

граждане Украины, которые прожили в стране, в том числе до 24 февраля и были вынуждены покинуть ее из-за войны;

лица, получившие политическое убежище в Украине;

граждане других стран, которые законно находились на территории Украины;

лица без гражданства.

Этот статус дает гарантии: право на образование, медицинскую страховку, ПМЖ на 1 год с возможным продлением до 3 лет, выход на рынок труда, социальную помощь.

Что, если по пути в Ирландию я проехал через другую страну ЕС ?

Регламент соглашения «Дублин III» представляет механизм определения того, какая страна Европейского Союза несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты. Если вы подаете заявление на статус беженца, будет назначено первоначальное собеседование с сотрудником по международной защите. Ваше дело также может быть рассмотрено в соответствии с регламентом соглашения «Дублин III», чтобы решить, следует ли его передать в страну, которую через которую вы въехали на территорию ЕС. Однако, возможно, что Ирландия не будет просить другую страну (например, Польшу или Венгрию) взять на себя ответственность. Адвокат или социальный работник также может запросить это от вашего имени. Статья 17 Дублинского регламента гласит, что каждое государство-член может принять решение о рассмотрении заявления о предоставлении международной защиты, даже если такое рассмотрение не входит в его.

Члены моей семьи не могут покинуть Украину, что мне делать?

Мы понимаем, что украинское правительство заявило, что мужчины не могут покидать страну из-за введенного военного положения. Рекомендуется проверять украинские источники новостей для получения дополнительной информации об этом.

Что мне делать по прибытии в Ирландию?

Как отмечалось выше, у украинцев есть 90 дней, чтобы «урегулировать» свой статус в Ирландии.

Информация https://www.irishrefugeecouncil.ie/ukraine-information-note

Иммиграционные процедуры http://www.integration.ie/en/isec/pages/wp18000028

Полезные сайты где волонтеры предлагают свою помощь

http://iamukrainian.ie

https://ireland-helps-ukraine.taplink.ws/

Посольство Украины в Ирландии https://www.facebook.com/ukr.embassy.ireland

Жилье

Более 6000 объектов жилья вакантны для приема беженцев через ирландское отделение Красного Креста https://www.redcross.ie/

Ирландская группа поддержки беженцев Irish supporters of Ukraine https://www.facebook.com/groups/787279257984036/

Работа

Информация торговой сети Mr Price https://www.mrprice.ie/ukrainian-support/

А вот информация о приеме украинских беженцев в Германии https://www.berlin.de/ukraine/ru/pribytie/

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