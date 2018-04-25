Информация для прибывающих в Литву

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Лица, прибывающие в Литву и нуждающиеся в услуге транспортировки к месту самоизоляции и (или) в помещении для самоизоляции, обязаны не позднее чем за 24 часа до своего приезда заполнить форму регистрации.

После заполнения формы им по указанному телефону будет предоставлена актуальная информация в связи с транспортировкой и самоизоляцией, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Обратите внимание, что услуги транспортировки и самоизоляции будут предоставляться только лицам, заполнившим данные формы.

Анкета предназначена для подачи заявления о транспортировке из пункта пограничного контроля в места самоизоляции, расположенные в Вильнюсском городском муниципалитете (для лиц, проживающих в г. Вильнюсе, – в места их постоянного проживания, для остальных – в помещения, выделенные Вильнюсским городским муниципалитетом), а также о выделении помещения для самоизоляции. Заявление вправе подавать лица, чье место жительства задекларировано в г. Вильнюсе, либо лица, у которых нет задекларированного места жительства в Литве, если они прибывают в Литву через Вильнюсский аэропорт.

Муниципальный транспорт в Вильнюсском аэропорту будет работать ежедневно с 17.00 до 19.00. Услуги транспортировки будут предоставляться только заранее зарегистрированным лицам и только по адресам, указанным в форме регистрации. В случае опоздания или отсутствия регистрации в транспортировке будет отказано.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt