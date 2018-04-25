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Информация для въезжающих в Россию

Фото pixabay.com

Консульский отдел посольства России в Литве сообщает, что с 1 августа 2020 года вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому прибывающие в Россию

граждане РФ должны:

– Заполнить форму «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» на портале Госуслуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) https://www.gosuslugi.ru/394604/1;

– Заполнить анкету прибывающего, выданную на борту воздушного судна;

– В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации — пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/400705/1.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны:

– При посадке на борт иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР. Материал должен быть отобран не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

– Заполнить до прибытия на территорию РФ анкету прибывающего; 

– Требование 14-дневной изоляции для прибывающих в РФ продолжает действовать только для иностранных граждан, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности.

Важно. В настоящее время в соответствии с распоряжением правительства РФ въезд на территорию России по электронным визам не осуществляется. Также невозможен и въезд с туристическими целями. 

Однако отдельные категории граждан могут получить визу в Россию (с полным перечнем категорий граждан можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел России). 

В первую очередь выдаются визы в связи со смертью или необходимостью ухода за близким родственником, а также членам семьи гражданина России (супруг/а, несовершеннолетние дети). 

Кроме того, можно получить деловую визу с целью поездки — «лечение», которая оформляется только на основании приглашения, полученного от Министерства здравоохранения РФ, или через территориальные подразделения миграционной службы ГУ МВД России по ходатайству медицинской организации. 

Полный перечень документов, необходимых для получения визы, представлен на сайте посольства России в Литве в разделе «Визовые вопросы».

Консульский отдел посольства России в Литве

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