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Инфраструктура военной мобильности 

Фото AB „Lietuvos geležinkeliai»

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что правительство планирует в ближайшее время на средства помощи Евросоюза обновить дороги, что позволит улучшить передвижение по ним размещенных в Литве военных контингентов. 

«На европейское финансирование в размере более 60 млн евро, которое планируется получить на инфраструктуру военной мобильности, планируется объявить конкурс, например, одним из этих больших приоритетов будет строительство Via Baltica от Мариямполе в направлении польской границы», — сказал М.Скуодис журналистам на минувшей неделе на открытии моста через Нерис в Каунасе. Кстати, на этом участке происходит самое интенсивное движение в Литве.

 «Литва надеется получить из фонда CEF на проекты военной мобильности более 73 млн евро», — сказала BNS советник министра Габриэле Василяускайте. 

По ее словам, если заявка будет утверждена, то Литва профинансирует на эти деньги два проекта автодорожного и железнодорожного сообщения. 

«Планируется получение финансирования для развития участка Via Baltica от Мариямполе до литовско-польской границы, а также погрузочной ж/д площадки в Палемонасе», — сказала советник министра. 

В Палемонасе действует Каунасский интермодальный терминал, который является частью железной дороги европейской колеи Rail Baltica – с 2020 года он соединен с ж/д сетью Европы. Этот терминал также стал наиболее удаленной на восток точкой европейской системы железных дорог, до которой грузовые поезда могут доехать по рельсам европейского стандарта. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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