Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Актриса Русского драматического театра Литвы Инга Машкарина создает яркий персонаж Гражданки Киселевой в премьерном спектакле «Воля» по рассказам Василия Шукшина. О своей новой роли, скрупулезной работе с режиссером Владимиром Гурфинкелем и о том, как Шукшин ее не покидает со студенческих лет, актриса рассказывает будущим зрителям премьерного спектакля.

Недопонят он даже в России…

«Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть. Нам бы с нашим шумом и треском и большими скоростями не забыть, что мы люди, что мы должны быть… Мы один раз, уж так случилось, живем на земле. Ну так и будь ты повнимательнее друг к другу, подобрее…» Лучше не скажешь – так Василий Шукшин говорил еще в 1974 году, во время съемок «Калины красной».

Я обожаю Василия Шукшина и как писателя, и как режиссера, и как актера. Шукшин – это явление. Он очень актуален в наше сложное время. Мы все бежим куда-то, суетимся, но мы забыли, что мы все люди, думаем, что будем жить вечно. Но никто не знает, что произойдет в следующую секунду. Забывать об этом не нужно. Читая его рассказы, чувствуешь, что струнки твоей души звучат, и ты понимаешь, что у тебя есть душа. Я советую всем соприкоснуться с Шукшиным – он поможет понять, бездушны ли вы или с душой, с сердцем или без.

В его рассказах такая глубина – их можно читать и упиваться. Шукшин образовывает – заставляет думать, задуматься, уметь слышать и услышать, понять глубину чувства сострадания, уважения и понимания боли другого человека. Он говорит о судьбах людей, о глубине человеческой души.

Я видела все его фильмы, читаю его рассказы, иногда перечитываю. На мой взгляд, он не раскрыт до конца как художник, как личность, недопонят даже в России, но его невозможно до конца раскрыть – это непочатый край, это не поле перейти.

Я очень благодарна своему папе, который познакомил меня с миром Шукшина. Первое знакомство произошло, когда я посмотрела гениальный фильм «Калина красная». Я пересматривала его много раз. Советую всем, особенно молодежи посмотреть этот фильм, и не один раз. В рассказах Шукшина каждый может узнать свою бабушку, дедушку, своих родителей и даже себя. Я думаю, человеку обязательно надо почитать Шукшина. И смотреть внимательно его фильмы.

Опять соприкоснуться с Шукшиным

Я очень рада, что играю одного из персонажей – Гражданку Киселеву из рассказа «Мой зять украл машину дров». Для меня большая честь играть написанную Шукшиным судьбу человека. Я опять встречаюсь с Шукшиным. На первом курсе, сдавая экзамены, я играла эту роль тещи! Тогда мы целиком поставили этот рассказ с нашим педагогом Далей Тамулявичюте. А на третьем курсе мы играли «До третьих петухов» Шукшина, этот студенческий спектакль шел на ура, мы даже повезли его в Варшаву на фестиваль, где он имел большой успех. Даля Тамулявичюте открыла для меня другую сторону мира рассказов Шукшина, окунула меня в глубину его творческого мира. Шукшин меня не покидает, что очень радует.

Я очень благодарна режиссеру Владимиру Львовичу Гурфинкелю за то, что он поверил в меня и доверил роль Гражданки Киселевой. О персонаже Киселевой говорить не буду – пусть скажет зритель, который меня в таком образе еще не видел. Идет интересный творческий процесс с режиссером, я у него многому учусь как у режиссера и педагога.

Спектакль для души

Мне нравится моя Киселева, работая над ролью, я испытываю большое удовольствие. Надеюсь, мой кайф передастся зрителю.

Думаю, что после спектакля зритель захочет помолчать и подумать, а потом придет еще раз на спектакль повнимательнее посмотреть, что он упустил, послушать еще раз, казалось бы, простые, но очень важные слова из уст персонажей Шукшина. Там есть над чем и посмеяться, и поплакать, и задуматься. Равнодушным не оставит никого. Хочется, чтобы зрители из этого спектакля извлекли какой-то урок, и если у них в жизни есть какие-то темные «жучки», чтобы они превратились в божьих коровок.

Я желаю всем счастья, улыбаться почаще и не терять своего человеческого лица, что бы в жизни ни произошло.

Мысли собеседницы записала Лаура Пачтаускайте, РДТЛ.