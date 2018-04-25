Инициатива премьера наградить Я. Качиньского остается пока без решения президента

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа пока не принял решение по предложению премьера Литвы Саулюса Сквярнялиса наградить лидера правящего большинства в Польше Ярослава Качиньского одной из самых высоких государственных наград Литвы.

По инициативе премьера в октябре прошлого года Кабмин Литвы предложил наградить Я. Качиньского Большим крестом Ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в развитие межгосударственных отношений Литвы и Польши.

Однако он не был внесен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент страны.

Представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис отметил, что решение о награждении Я. Качиньского пока не приняла Государственная служба наград, но более подробных аргументов не привел.