default image
Инициатива премьера наградить Я. Качиньского остается пока без решения президента

Подробнее...
default image
Ночью будет ветрено, возможен гололед

Подробнее...
default image
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Подробнее...
default image
Г.Ландсбергис: после выборов коалицию могли бы сформировать ответственные партии

Подробнее...
default image
В Раде инициировали просьбу к парламентам других стран не признавать Крым российским

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа ждет кандидата в министры экономики

Подробнее...
default image
МИД Китая назвал США "империей хакеров"

Подробнее...
default image
Ограничения на строительство станций по сжиганию отходов противоречит Конституции

Подробнее...
default image
Мужчина, доставленный в больницу Каунаса не болен коронавирусом

Подробнее...
default image
Сокращаются продажи продукции Grigeo

Подробнее...
default image
Сейм Латвии утвердил законопроект о переводе детсадов на государственный язык обучения

Подробнее...
default image
В понедельник утром поставлены температурные рекорды

Подробнее...
default image
Глава МВД Р.Тамашунене встретится в Риге с коллегами из Латвии и Эстонии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия призвала ЕС профинансировать создание пограничного корпуса

Подробнее...
default image
Г.Науседа и Г.Ландсбергис обсудят работу сессии Сейма и предстоящие выборы

Подробнее...
default image
Испания платит самый большой штраф в своей истории в ЕС

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс выразил поддержку членству Албании и Северной Македонии в ЕС

Подробнее...
default image
Для чего Египту новая столица?

Подробнее...
default image
В связи с парафином на литовском взморье вручена нота России

Подробнее...
default image
В Севилье владельцев собак обяжут носить бутылку с водой

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Инициатива премьера наградить Я. Качиньского остается пока без решения президента

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа пока не принял решение по предложению премьера Литвы Саулюса Сквярнялиса наградить лидера правящего большинства в Польше Ярослава Качиньского одной из самых высоких государственных наград Литвы.  

По инициативе премьера в октябре прошлого года Кабмин Литвы предложил наградить Я. Качиньского Большим крестом Ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в развитие межгосударственных отношений Литвы и Польши. 

Однако он не был внесен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент страны. 

Представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис отметил, что решение о награждении Я. Качиньского пока не приняла Государственная служба наград, но более подробных аргументов не привел. 

реклама

«До того, как президент принимает решения по поводу вручения государственных наград, кандидатуры награждаемых и прочие вопросы, связанные с награждением, рассматривает Государственный совет по наградам. Позднее он представляет свои выводы президенту, последний принимает окончательное решение. Госсовет по наградам при рассмотрении кандидатов на получение наград по случаю 16-ого февраля не принял решения по Я. Качиньскому», – отметил А. Бубнялис. 

Председатель Госсовета по наградам Лолита Яблонскене сообщила BNS, что не уполномочена предоставлять информацию ни о своей повестке работы, ни о решениях совета.  

«Мы являемся лишь совещательным советом, и окончательные решения принимает президент»,  – сказал Л. Яблонскене.

Правительство выдвинуло кандидатуру Я. Качиньского за четыре дня до парламентских выборов в Польше. 

Третью по важности государственную награду Литвы С. Сквярнялис предложил вручить польскому политику за «особые заслуги в развитии межгосударственных отношений Литвы и Польши, а также активную деятельность и укрепление многовековой дружбы между обоими народами, а также за многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности». 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600