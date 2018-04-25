Инициаторы: экономическое положение позволяет платить 13-ую пенсию

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С началом рассмотрения инициативы некоторых правящих о введении так называемой тринадцатой пенсии в 200 евро инициаторы заявляют, что нынешняя экономическая ситуация в Литве позволяет это сделать.

«Экономическая ситуация позволяет помочь тем, кому это требуется, тем, кто всю жизнь работал, платил налоги», – заявила на пресс-конференции в сейме в понедельник староста фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Сейм приступил к рассмотрению соответствующих поправок на минувшей неделе. Далее это предложение будет рассмотрено 10 ноября. Был запрошен вывод правительства.

Инициаторы подсчитали, что для этого потребуется 120-180 млн евро, которые можно получить путем обложения налогами имущество банков.

Премьер Саулюс Сквярнялис и лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис выступают за тринадцатую пенсию. Премьер считает, что источники финансирования следует искать после выборов. Между тем, оппозиционный социал-демократ Альгирдас Сисас отмечает, что бюджет Фонда соцстрахования по причине коронакризиса уже сейчас является дефицитным.

Тринадцатую пенсию предлагается выплачивать ежегодно с декабря следующего года. Ее могли бы получать 600 тыс. человек.