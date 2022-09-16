Инициируется более гибкое регулирование состава экипажей судов

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы – это важно для регистрации в реестре морских судов страны судна-хранилища Independence Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).
Министерство предлагает уменьшить или отменить наличие обязательного количества граждан Литвы, Европейского союза или других стран Европейской экономической зоны на литовских судах. Соответствующие поправки в законы министерство должно внести в правительство до 30 сентября.
Поскольку оператор терминала СПГ Klaipėdos nafta готовится выкупить судно СПГ у норвежской компании Hoegh LNG, в мае этого года правительство в основном одобрило регистрацию Independence в Литве.
В конце 2024 года судно-хранилище перейдет в собственность Klaipėdos nafta, а после передачи в управление судно будет зарегистрировано в Литовском реестре морских судов и получит литовский флаг.
Сейчас в Литовском реестре морских судов регистрируются суда, которые перевозят неопасные грузы, в нем нет ни одного газовоза или судна-хранилища с регазификационной установкой.
В настоящее время плавучее газохранилище Independence зарегистрировано в судовом реестре Сингапура и имеет флаг этой страны.
По словам вице-министра транспорта Лореты Маскалёвене, министерство открыто для дальнейшего обсуждения с Литовским союзом моряков и другими учреждениями готовящихся изменений правовых актов.
«Пересматривая требования к экипажам судов, мы стремимся облегчить возможность регистрации судов в Литовском реестре морских судов и тем самым способствовать повышению конкурентоспособности морского судоходства нашей страны и созданию новых рабочих мест», – говорится в сообщении Л. Маскалёвене.
В настоящее время требования к экипажам судов, которые ходят под литовским флагом, чрезвычайно строги по сравнению с другими странами ЕС – не менее половины экипажа, включая капитана судна, должны быть гражданами Литвы, стран — членов ЕС или других стран Европейского экономического пространства. Это усложняет формирование экипажей и увеличивает риск того, что количество судов под литовским флагом значительно уменьшится.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ