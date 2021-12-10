Инновационный Вильнюс

Фото BNS/ Паулюса Пяляцкиса

Столица Литвы заняла третье место в финале конкурса European Capital of Innovation (iCapital), всего в конкурсе участвовали 38 городов с населением не менее 50 000 жителей. Победитель конкурса получил приз в размере 1 млн евро, а за второе и третье место номинанты получили по 100 000 евро, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

«Оценка только закрепила то, чего мы достигли за последние годы, — мы сильны в инновациях, проявляем творческий подход, можем быть лидерами и примером для Европы, – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс. – Спасибо всем вильнюсцам – каждый из нас создает свой город и вдохновляет на творчество других». Победителя конкурса объявили на встрече в Брюсселе. В финал с Вильнюсом вышли Дублин (Ирландия), Малага (Испания), а победителем стал Дортмунд (Германия).

Полученный Вильнюсом приз в размере 100 000 евро пойдет на осуществление разных проектов в сфере образования.