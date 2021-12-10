Инновационный Вильнюс

Столица Литвы заняла третье место в финале конкурса European Capital of Innovation (iCapital), всего в конкурсе участвовали 38 городов с населением не менее 50 000 жителей. Победитель конкурса получил приз в размере 1 млн евро, а за второе и третье место номинанты получили по 100 000 евро, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.
«Оценка только закрепила то, чего мы достигли за последние годы, — мы сильны в инновациях, проявляем творческий подход, можем быть лидерами и примером для Европы, – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс. – Спасибо всем вильнюсцам – каждый из нас создает свой город и вдохновляет на творчество других». Победителя конкурса объявили на встрече в Брюсселе. В финал с Вильнюсом вышли Дублин (Ирландия), Малага (Испания), а победителем стал Дортмунд (Германия).
Полученный Вильнюсом приз в размере 100 000 евро пойдет на осуществление разных проектов в сфере образования.
Проекты, осуществляемые в литовской столице, все чаще получают международное признание.
В мировом рейтинге – привокзальный район
Район Вильнюсского вокзала признан одним из самых интересных районов мира. Об этом говорится на сайте муниципального предприятия Go Vilnius.
Международный журнал о культуре и отдыхе Time Out опубликовал список «самых крутых районов мира». В этом рейтинге Вильнюс занял пятое место.
В пятерку лидеров также входят районы Копенгагена, Чикаго, Сеула и Эдинбурга. Шестое место занял район Нью-Йорка, за ним следуют Гонконг, Мельбурн и другие крупные города мира.
Район Вильнюсского вокзала привлек внимание журнала тем, что здесь проходит активная культурная жизнь, здесь можно найти впечатляющие произведения уличного искусства и много качественных заведений общественного питания.
«Творческий дух Вильнюса живет в привокзальном районе», – говорится в обзоре журнала. Читателям рекомендуют посетить рынок Hall Market и местные пекарни, а также запланировать поездку в столицу во время фестиваля искусства и музыки Loftas Fest.
Этот район также привлекает крупномасштабными граффити, так называемыми муралами (большой рисунок на фасаде многоэтажного здания). Мурал (от испанского muro — «стена») — это разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях. Мурал обычно представляет собой красочное выразительное изображение, нанесенное на вертикальную поверхность глухих стен жилых домов, коммерческих объектов или заборов. Мурал в наши дни является востребованным видом уличного искусства в больших городах. Власти крупных мегаполисов охотно предоставляют художникам габаритные вертикальные площадки для росписи. Красивые картины эффектно смотрятся на фоне однообразной застройки и привлекают туристов из разных уголков земли. Одно из последних произведений этого жанра появится на проспекте Лайсвес в Вильнюсе. Художники знаменитой испанской команды «Boa Mistura» на вильнюсской девятиэтажке нарисуют мурал об изменении климата «Сердце мирового океана».
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt