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Иностранцам потребуется разрешение Минобороны на покупку недвижимости в Финляндии

Фото из открытых источников

Иностранные граждане должны будут получить разрешение на покупку недвижимости в Финляндии, начиная с 1 января 2020 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, изменение было введено в рамках нового законодательства, принятого в марте этого года.

Нововведение было принято в связи с усложнением ситуации с безопасностью в целом в мире, и в регионе в частности. В связи с этим правительство Финляндии создало систему, которая позволяет отслеживать и контролировать покупки недвижимости в Финляндии.

Новое законодательство об обеспечении национальной безопасности в сфере землепользования и владения недвижимостью в частности распространяется на объекты, расположенные на всей территории Финляндии, за исключением Аландских островов. Это относится только к сделкам с недвижимостью, заключенным после 1 января 2020 года. Разрешение должно быть получено как частными лицами, которые не являются гражданами стран Евросоюза или Европейского экономического пространства (ЕЭП), так и компаниями или другими организациями, зарегистрированными за пределами ЕС и европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Согласно закону, заявки на приобретение квартиры необходимо подавать в Министерство обороны в электронном виде. На веб-сайте Министерства обороны Финляндии сообщается, что заявки могут быть поданы на финском или шведском языках, обработка заявок будет осуществляться в течение трех месяцев. В министерстве подчеркнули, что в заявлении на получение разрешения покупатели должны будут указать предполагаемое использование недвижимости.

В соответствии с законом, люди с двойным гражданством не должны получать разрешение, если одно из гражданств относится к стране ЕС или ЕЭЗ. Более того, плата за подачу заявки будет составлять около 300 евро. В случае получения отказа сумма, оплачиваемая просителем, возвращаться не будет.

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