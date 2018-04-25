Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Иностранцев и не имеющих страховки здоровья эмигрантов, которые вернулись в Литву, будут лечить от коронавируса за государственный счёт, сообщил во вторник Минздрав.

Как сообщается, лечебные учреждения должны будут принять таких лиц и предоставить им лечение, так как такое решение принял министр здравоохранения и глава Государственного операционного центра экстремальной ситуации государственного уровня Аурелиюс Вярига.

Во время карантина лечение таких пациентов будет оплачиваться средствами бюджета Фонда обязательного страхования здоровья, а после отмены карантина эти расходы Фонда обязательного страхования здоровья будут компенсироваться из госрезерва Литвы.

В Литве карантин введён 16 марта и пока действует до 27 апреля, однако его предлагается продлить ещё на две недели.