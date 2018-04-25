Иностранцев, задержавшихся в Литве из-за карантина, не будут наказывать

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Иностранцев, чьи разрешения на пребывание в Литве завершились в период карантина, не будут наказывать в административном порядке, сообщил во вторник Департамент миграции.

По информации ведомства, административная ответственность не будет применяться еще в течение двух месяцев по истечении карантина. Также не будут применяться решения по возвращению на Родину иностранцев, которые не по своей вине не могли выехать из Литвы.

Сообщается, что иностранцы, в отношении которых было принято решение о возвращении, но чей период добровольного отъезда завершился в период карантина, обязаны покинуть Литву до полуночи 17 августа.

«Обращаем внимание на то, что иностранцы, находящиеся в Литве и желающие вернуться в государства проживания, могут это сделать, однако это должно быть согласовано с действующими в их странах ведомствами. Для начала соответствующих процедур, прежде всего, нужно обратиться в посольства или консульские учреждения этих стран, находящиеся в Литовской Республике», – говорится в сообщении Департамента миграции.

Департамент также призывает иностранцев позаботиться о страховке здоровья на период пребывания в Литве, а иностранцам, сменившим работодателя, напоминают о скорейшем обращении в Департамент миграции по вопросу предоставления временного вида на жительство.

Со среды в Литве заканчивается действие карантинного режима, для превенции распространения коронавируса он был введен 16 марта, остается экстремальная ситуация.