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Иностранные войска уходят с баз в Ираке не из-за ситуации с коронавирусом

Фото из открытых источников

Силы международной атитеррористической коалиции, которую возглавляют США, эвакуируются с баз на территории Ирака по заранее утвержденному плану, а не из-за распространения коронавируса в стране, пишет ТАСС.

Об этом, как сообщил в воскресенье иракский новостной портал Al Yaum, заявил представитель международной коалиции полковник Винсент Паркер.

«В результате успеха, которого добились иракские силы безопасности в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), силы коалиции проводят передислокацию своих подразделений в Ираке», — отметил Паркер. «Этот процесс, — добавил он, — был заранее спланирован и не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса».

Ранее в воскресенье коалиция объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским городом Мосул.

В феврале Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака информировал, что силы международной коалиции остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны.

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