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Интерактивный портал позволит ближе познакомиться с жизнью нацменьшинств и выиграть призы

Департамент по делам нацменьшинств приглашает ближе познакомиться с жизнью литовских национальных общин, их ценностями и вкладом в формирование Литовского государства, отправившись в путешествие по дорогам истории, культуры и наследия нашей страны.

Представляем вашему вниманию интерактивную игру «Открой национальные меньшинства» https://zaidimas.kuriame-kartu.lt, которая не только расширит ваш кругозор, познакомив с национальными меньшинствами, веками проживающими в Литве, но и предоставит пользователям возможность самим создавать содержание портала о нацменьшинствах Литвы и выигрывать призы от Департамента по делам нацменьшинств.

Посетители сайта могут сами загружать фотографии, связанные с жизнью, культурой, наследием, традициями и известными личностями проживающих в Литве национальных меньшинств. Во время карантина, не имея возможности выходить из дома, пользователи могут отправиться в виртуальное путешествие при помощи услуги Google Maps, исследуя родные города, городки и деревни.

Подключиться к сайту https://zaidimas.kuriame-kartu.lt можно через профиль в социальной сети или заполнив короткую регистрационную анкету. Для того, чтобы «открыть» какую-либо национальность, необходимо заполнить три рубрики: «люди», «еда» и «культура». Загружая фотографии, к заданиям рекомендуем подходить творчески, например, нарисовав картину в стиле известного художника, представителя нацменьшинств Литвы и т.п.

Выполнив задания, связанные с одним национальным меньшинством, пользователям откроется возможность просмотреть информацию об этом национальном меньшинстве, загруженную другими пользователями и познакомиться с другими нацменьшинствами.

Самым активным пользователям, «открывшим» разделы игры — национальности азербайджанцев, армян, белорусов, венгров, греков, грузин, казахов, караимов, латышей, ливанцев, молдаван, немцев и евреев, поляков, ромов, русских, татар, узбеков, украинцев, чеченцев и эстонцев Литвы, будут вручены специальные призы от Департамента по делам нацменьшинств.

В случае, если вам будет не хватать информации, мы ждём вас на специальной информационной странице, подготовленной Департаментом по делам нацменьшинств https://kuriame-kartu.lt.

Национальные меньшинства являются неотъемлемой частью нашего общества, связанные с Литвой долговременными историческими и культурными связями. На протяжении целых столетий национальным меньшинствам отводилась важная роль: они участвовали в становлении Литовского государства и защищали свободу и Независимость нашей страны.

По данным переписи населения и жилья 2011 г., в Литве проживали представители 154 национальностей.

Интересы нацменьшинств Литвы представляет Департамент по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики — одно их первых учреждений в Восточной Европе, цель которого реализация политики в отношении национальных меньшинств. Деятельность учреждения началась в 1989 г. После объявления Независимости инстанция несколько раз реформировалась, а 1 июля 2015 г. Свою деятельность начал обновлённый Департамент по делам нацменьшинств.

Создание информационного портала «Открой национальные меньшинства», презентующего историю национальных меньшинств Литвы, финансировало Правительство Литовской Республики, проект реализовал Департамент по делам нацменьшинств при Правительстве Литовской Республики.

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