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Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек

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TOP,Бизнес,Новости

Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек

Nuotrauka BFL/Andrius Ufartas

Американская компания информационных технологий в области медицины Intermedix, у которой есть центр услуг в Каунасе, собирается уволить более 300 человек и останавливает деятельность в Литве, сообщает Служба занятости.

«О самом массовом увольнении, 308 работников уведомила Intermedix Lietuva, так как предприятие останавливает деятельность в Литве», – говорится в отчёте службы за январь.

Между тем директор центра услуг Intermedix Lietuva Лукас Янкаускас говорит, что окончательное решение об уходе из Литвы не принято, а в первом квартале этого года будет уволено меньшее число работников.

«Эти изменения планировались, однако на каждом этапе мы по-прежнему постоянно взвешиваем вероятные риски, потребности и возможности, а также принимаем решения, исходя из этого. Сейчас окончательных решений об объемах деятельности компании в Литве у нас нет», – сказал BNS Л. Янкаускас.

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По его словам, Службе занятости представлены максимально возможные сокращения рабочих мест, а реальное число сокращений в первом квартале будет меньше.

В декабре компания сообщила, что меняет стратегию деятельности и уменьшает объемы деятельности в Литве.

 Глава агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje Мантас Катинас сказал BNS, что случаи ухода из Литвы компаний Intermedix или Barclays носят единичный характер и не связаны с условиями конкуренции в стране.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), на Intermedix Lietuva сейчас работает 421 человек. Еще недавно компания была одним из крупнейших работодателей в Каунасе  – в начале 2019 года в ней работало около 800 человек.

Предприятие Intermedix Lietuva было создано в 2013 году как операционный центр, обслуживающий учреждения здравоохранения и государственные учреждения и предприятия более чем в 25 странах.

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