Intermedix останавливает деятельность в Литве, уволит еще 300 человек

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Американская компания информационных технологий в области медицины Intermedix, у которой есть центр услуг в Каунасе, собирается уволить более 300 человек и останавливает деятельность в Литве, сообщает Служба занятости.

«О самом массовом увольнении, 308 работников уведомила Intermedix Lietuva, так как предприятие останавливает деятельность в Литве», – говорится в отчёте службы за январь.

Между тем директор центра услуг Intermedix Lietuva Лукас Янкаускас говорит, что окончательное решение об уходе из Литвы не принято, а в первом квартале этого года будет уволено меньшее число работников.

«Эти изменения планировались, однако на каждом этапе мы по-прежнему постоянно взвешиваем вероятные риски, потребности и возможности, а также принимаем решения, исходя из этого. Сейчас окончательных решений об объемах деятельности компании в Литве у нас нет», – сказал BNS Л. Янкаускас.