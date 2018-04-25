Интернет-гигант Opera Limited намерен приобрести литовский Fjord Bank

Компания информационных технологий Opera Limited, у которой более 360 млн пользователей намерена приобрести интернет-банк в Литве Fjord Bank, который в среду начал предоставлять услуги потребительских кредитов и принимать вклады исключительно по интернету.

По вопросу приобретения Opera обратится в органы надзора, сообщил Fjord Bank.

Соглашение о купле-продаже акций между Opera и Fjord Bank было заключено в конце мая, когда был подписан договор об инвестициях и покупке акций. На его основании в начале июля Opera приобрела 9,9% акций специализированного банка, а оставшийся пакет в 90,1% акций приобретет после получения разрешений органов надзора.

«Присматриваясь к возможностям финансовых технологий в Европе, мы видим необходимость вовлечения большего числа и более крупных поставщиков услуг, которые бы создавали смарт-решения, позволяющие населению управлять личными финансами», – отметил в пресс-релизе руководитель Opera в сфере экспериментальных видео-платформ Кристиан Колондра.

В январе этого года Opera инвестировала в финансовые технологии и приобрела финскую компанию PocoSys.

Fjord Bank был учрежден в Литве весной 2017 года. У банка более 40 акционеров, в основном это частные инвесторы из Норвегии.

Учрежденная в 1995 году в Норвегии Opera сначала создавала решения в сфере интернет-поисковиков, браузеров, она постоянно расширяет спектр услуг под торговым знаком Opera. В данный момент компания действует в Европе, Африке и Азии.