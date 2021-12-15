Интерпелляция министру здравоохранения провалилась, Дулькис остается на должности

Дулькис стал первым членом восемнадцатого правительства, в отношении которого была инициирована интерпелляция — когда министру задаются вопросы, а потом дается оценка его ответам на эти вопросы и принимается решение, может ли он оставаться на занимаемой должности.

Представители оппозиции спрашивали министра о плане управления пандемией, почему предпочтение было отдано «стратегии насильственной по сути вакцинации от коронавируса», а после того, как в мае замедлились темпы вакцинации людей старшего возраста, не были приняты дополнительные меры поощрения, такие, как единовременные выплаты, прививки на дому и т. п.

В свою очередь, Дулькис сказал, что выбранная Литвой стратегия управления пандемией действует хорошо и является результативной.

«По сравнению с другими государствами Литва живет жизнью, едва ли не самой близкой к обычной. (…) Жизни в Литве больше, чем пандемии», – сказал он.