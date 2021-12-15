Интерпелляция министру здравоохранения провалилась, Дулькис остается на должности

Инициированная оппозицией Сейма Литвы интерпелляция министру здравоохранения Арунасу Дулькису провалилась, он остается на должности.
Во вторник 71 член Сейма одобрил его ответы на вопросы интерпелляции, 36 парламентариев были против, воздержались четыре парламентария.
На этом процесс интерпелляции в парламенте был завершен.
Дулькис стал первым членом восемнадцатого правительства, в отношении которого была инициирована интерпелляция — когда министру задаются вопросы, а потом дается оценка его ответам на эти вопросы и принимается решение, может ли он оставаться на занимаемой должности.
Представители оппозиции спрашивали министра о плане управления пандемией, почему предпочтение было отдано «стратегии насильственной по сути вакцинации от коронавируса», а после того, как в мае замедлились темпы вакцинации людей старшего возраста, не были приняты дополнительные меры поощрения, такие, как единовременные выплаты, прививки на дому и т. п.
В свою очередь, Дулькис сказал, что выбранная Литвой стратегия управления пандемией действует хорошо и является результативной.
«По сравнению с другими государствами Литва живет жизнью, едва ли не самой близкой к обычной. (…) Жизни в Литве больше, чем пандемии», – сказал он.