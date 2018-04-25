Интерпол предупреждает об активизации мошенников вокруг коронавируса

Преступники по всему миру активизировались, воспользовавшись обеспокоенностью простых граждан распространением коронавируса. Уже выявлены первые мошеннические схемы в сети, рассказали в Интерполе.
Так, огромный спрос на хирургические маски спровоцировал появление в сети множества аккаунтов в соцсетях и поддельных магазинов, которые якобы торгуют дефицитным продуктом. Мошенники обещают жертвам срочную доставку, но просят внести предоплату. В результате в их руках оказываются номера банковских карт испуганных вирусом людей. Естественно, никаких масок они не получают.
В другой популярной схеме мошенники звонят людям, представляясь врачами, которые якобы оказывают помощь близким абонента. Во время разговора они убеждают жертву «доплатить» за более качественное лечение родственника в больнице.
Есть и третья схема, в которой задействована электронная почта. По ней мошенники рассылают письма от лица национальных или международных органов здравоохранения, в которых выманивают у получателей личные платежные данные или побуждают открыть вредоносное вложение.
Генеральный секретарь организации Юрген Шток отмечает, что преступники без зазрения совести используют страх обычных граждан перед коронавирусом, чтобы ограбить их. Правоохранители просят быть внимательнее в интернете при получении подобных сообщений.024.by
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