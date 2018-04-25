Интерпол предупреждает об активизации мошенников вокруг коронавируса

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Преступники по всему миру активизировались, воспользовавшись обеспокоенностью простых граждан распространением коронавируса. Уже выявлены первые мошеннические схемы в сети, рассказали в Интерполе.

Так, огромный спрос на хирургические маски спровоцировал появление в сети множества аккаунтов в соцсетях и поддельных магазинов, которые якобы торгуют дефицитным продуктом. Мошенники обещают жертвам срочную доставку, но просят внести предоплату. В результате в их руках оказываются номера банковских карт испуганных вирусом людей. Естественно, никаких масок они не получают.

В другой популярной схеме мошенники звонят людям, представляясь врачами, которые якобы оказывают помощь близким абонента. Во время разговора они убеждают жертву «доплатить» за более качественное лечение родственника в больнице.

Есть и третья схема, в которой задействована электронная почта. По ней мошенники рассылают письма от лица национальных или международных органов здравоохранения, в которых выманивают у получателей личные платежные данные или побуждают открыть вредоносное вложение.