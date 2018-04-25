default image
Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Подробнее...
default image
Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы

Подробнее...
default image
В связи с остановкой рейсов в России Oro navigacija лишится еще 50% работы

Подробнее...
default image
Папа Римский помолился о завершении эпидемии

Подробнее...
default image
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки

Подробнее...
default image
Показатель потребительского доверия в Литве в марте снизился на 4 пункта

Подробнее...
default image
Опубликованы правила обмена и возврата билетов авиакомпаний

Подробнее...
default image
ЦБ: экономика Литвы может сократиться на 3-21%

Подробнее...
default image
Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства

Подробнее...
default image
Жителям Литвы разрешат отложить оплату электроэнергии и газа во время карантина

Подробнее...
default image
За нарушения карантинного режима ужесточаются наказания

Подробнее...
default image
Диана Науседене: Давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой

Подробнее...
default image
Клайпеда – уязвимое место для коронавируса

Подробнее...
default image
В пятницу подтверждено 13 новых случаев коронавируса, всего- 358

Подробнее...
default image
Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Беларусь обязала самоизолироваться приезжающих из-за границы

Подробнее...
default image
Литва просит отложить принятие пакета мобильности

Подробнее...
default image
Г. Науседа: южнокорейские специалисты передадут знания и опыт Литве

Подробнее...
default image
В Великобритании коронавирусом заразился премьер Борис Джонсон и глава Минздрава

Подробнее...
TOP,Бизнес,Здравоохранение,Новости

Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Фото pixabay.com

Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков. 

«Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков», – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети «Фейсбук». 

По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки. 

«Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков», – написал министр.

Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли «в разы».

Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков. 

Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600