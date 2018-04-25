Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Фото pixabay.com

Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков.

«Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков», – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.

«Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков», – написал министр.

Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли «в разы».

Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.

Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.