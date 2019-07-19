Интервью с новым главком ВС Литвы В.Рупшисом

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Будущий главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что постарается ускорить закупки новой бронированной техники и артиллерийских систем, если это позволит растущее финансирование обороны.

В данный момент в Литву поставляются боевые машины пехоты Boxer, которыми в ближайшие несколько лет обеспечат пехотинцев двух батальонов бригады Gelezinis Vilkas («Железный волк») в Рукле и Алитусе.

Оставшиеся два батальона этой бригады в Рукле и Панявежисе будут использовать старые бронетранспортеры M113, их планируется заменить более современными машинами к 2030 году.

«Точно придется обсуждать с министерством возможности замены их платформы раньше, чем планируется», – сказал генерал в интервью BNS.

«В планах намечено сделать это около 2030 года, но все зависит от финансовых возможностей. Кардинальных решений для изменений запланированных уже сейчас закупок не будет», – добавил он.

В. Рупшис, возглавляющий в данный момент сухопутные силы, займет должность главнокомандующего ВС в июле и сменит на этом посту генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса.

В четверг сейм одобрил назначение В. Рупшиса.

– Что будете стараться сделать за свой пятилетний срок полномочий?

– Я был бы очень доволен, если бы хорошо функционировала операционная система управления и командования. Точно могу сказать, что сделал все, если бригада Gelezinis Vilkas будет в высокой боевой готовности, перевооружена, обеспечена новой техникой.

Хочу завершить формирование бригады Zemaitija, чтобы бригада Aukstaitija функционировала и мы могли эффективно пополнять ее мобилизационными резервами, в итоге большое внимание уделю заполнению мест в армии мотивированным, подготовленным персоналом.

– Каковы дальнейшие планы механизации бригады Gelezinis Vilkas после приобретения бронемашин Boxer?

– Преемственность в механизации Gelezinis Vilkas сохранится – Батальон им. Альгирдаса и батальон им. Княгини Бируте в Рукле и Алитусе будут обеспечены машинами Boxer, их техника отправится в другие части. Далее эти батальоны будут обеспечены универсальными бронированными внедорожниками JLTV, потом присмотримся к противотанковым системам дальнего действия, тогда будет внедрять платформу разведки на уровне бригады. Новую систему противовоздушной обороны NASAMS и системы ближнего действия нужно будет включить в боевую подготовку совместно с бригадой Gelezinis Vilkas.

Моя цель – получить через пять лет бригаду высокой готовности с хорошо функционирующим со штабом, способным осуществлять управление и командование, и двумя механизированными батальонами, которые перевооружены и способны взаимодействовать с другими подразделениями НАТО.

– А оставшиеся два батальона пехоты бригады Gelezinis Vilkas – Гусарский батальон им. князя Миндаугаса и Батальон им. Вайдотаса – какие планы в отношении них?

– Они будут отличаться тем, что далее будут использовать базовую платформу M113. Но я также не исключаю и возможности того, что придется обсуждать с министерством возможности замены этой платформы раньше, чем планировалось. В планах предусмотрено сделать это к 2030 году, но все зависит от финансовых возможностей. Кардинальных решений, которые бы могли изменить запланированные уже сейчас закупки не будет.

– Их планируется обеспечить гусеничными боевыми машинами пехоты, правильно?

– Да.

– Почему это нужно?

– В данной геополитической ситуации, при таких ресурсах, какими мы располагаем, эшелонирование от дивизии и ниже в военном смысле было бы возможно, особенно с союзниками.

Но если говорить о самостоятельной обороне, мы должны быть очень гибкими. Я не хочу вдаваться в детали, поскольку это операционные вещи, но сама идея и мое понимание таковы, что в подразделении можно сконцентрировать все – и боевую поддержку, и логистическую поддержку, и ремонт, питание, прочие ресурсы.

– А нужны ли танки бригаде Gelezinis Vilkas?

– Зная наши возможности и финансовый потенциал, сейчас не очень-то можем мечтать о танках. Нет таких планов.

– А о каких истребителях для литовской армии вы сейчас мечтаете?

– Нет, сегодня не мечтаю. Я в достаточной степени реалист, и не мечтаю о вещах, которые невозможно иметь.

– Какие военные вертолеты будут закупаться? Кажется, что в 2022 году планируется подписать договор.

– Нам нужны универсальные вертолеты, которые бы обеспечивали две основных функции — то есть поиска и спасения, а вторая – доставки персонала. Что касается функции огневой поддержки, то это последующая дискуссия. Пока закупаемая модель не определена.

– Системами NASAMS будут обеспечены две батареи. Насколько я понимаю, этого не достаточно для создания защитного зонта противовоздушной обороны над большой территорией. Как могут выглядеть их операции?

– Каждому командующему по стоящим перед ним задачам никогда не хватает ресурсов. Это подтвердят все военные.

Я знаю лишь одно – невозможно быть одновременно везде. Мы концентрируем силы там, где есть наибольшая необходимость. Конечно, эти системы ПРО предназначены для защиты наших военных подразделений и прикрытия.

– Будете ли вы добиваться темпов повышения вербовки профессиональных военных?

– Пока темпы хорошие, около 25% призывников, завершивших службу, выражают желание служить. Ясны планы, сколько мы должны принять военных профессиональной службы, так что практически действуем по этому плану. Темпы не будут повышаться.

– Предложите ли министерству обороны увеличить количество призывников?

– Нет, сейчас нет. Сейчас у нас оптимальное число, и по количеству единиц, и по инфраструктуре, и по соотношению командующих и рядовых.

– Должны ли в списках призывников появиться девушки?

– Я думаю, что следует сохранить нынешнюю ситуацию, при которой девушки призываются добровольно. Сегодня трудно создать условия для большого количество призывниц – для этого нужны и отдельные помещения, и гигиенические условия, и определенные вещи.

– В данный момент высшее военное звание у женщины в Литве, это полковник-лейтенант. Таких 13 Будите ли вы ставить цель, чтобы за время ваших полномочий стало больше женщины в высшими военными званиями?

– Я думаю, что у нас есть равенство полов, если смотреть с точки зрения возможностей. Если они будут соответствовать требованиям, будет потребность занять ту или иную должность, то я не буду смотреть мужчина это или женщина.

Искусственно это инициировать не буду, мне нужно, чтобы выполнялась обязанность, а будет это мужчина или женщина, мне все равно. Сейчас могу сказать, что в ближайшие пять лет у женщин есть возможность стать полковником.

– Перейдем к нескольким международным вопросам. Стремится ли Литва в данный момент к детализации оборонных планов НАТО?

– Мы действительно сейчас работаем над оборонными планами. Они уже есть, мы их постоянно пересматриваем, и сейчас они пересматриваются. Литва очень активна в этом вопросе.

Оборонные планы всегда адаптируются к новой ситуации, к новым решениям, при возникновении новых мощностей.

– Предложите ли вы по просьбе США направить военных сил спецопераций в Сирию?

– Пока этот вопрос обсуждать преждевременно, и я бы не хотел об этом говорить.

– Это был бы полезный для боевой опыт для литовских военных?

– Боевой опыт всегда полезен, куда бы ни поехали. Но мы не должны поднимать руку только для того, чтобы получить опыт, в этом есть и более важные задачи, более высокие цели.

Если говорить о Сирии, то этот вопрос обсуждается, на сегодняшний день многие политики со мной об этом говорили. Но я бы не хотел детализировать прессе, о чем идет речь.

– Спасибо за интервью.

ИНТЕРВЬЮ BNS