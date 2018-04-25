Интригующий «Капоне»

C 26 июня в кинотеатрах появится фильм «Капоне» — интригующая история о самом известном гангстере прошлого столетия Альфонсе Капоне (Аль Капоне). В основанной на реальных событиях криминальной драме мы увидим голливудскую звезду Тома Харди, который гениально воплотил на экране криминальный авторитет мирового уровня.

Режиссер и сценарист фильма Джош Транк решает взглянуть на бурную жизнь гангстера под другим углом и показать отца мафии, освобождающегося после 5-летнего срока в темнице Алькатраса, измученного сифилисом и деменцией.

В голове свирепого когда-то мафиози мелькают воспоминания о созданной им на улицах Чикаго ужасной, облитой кровью множества людей, криминальной империи. Он вспоминает как насиловал, убивал, создавал целые мафиозные кланы, организовывал банды убийц, занимался незаконным оборотом алкоголя, крышевал проституцию, минировал и взрывал автомобили, контролировал доходы преступников, а, те, кто отказался подчиняться ему, быстро прощались с этим миром. Все это наводило ужас даже на сам криминальный мир. Для некоторых из них он — полный сумасшедший, для других — тупой, неподчиняющийся правилам гангстер, но его жизнь достойна острого сценария боевика.

Чрезвычайно сильный персонаж фильма, великолепная актерская игра перенесет зрителей в мир жестокой мафии, где действуют кровавые правила, крепкая мужская дружба и жертвенная любовь, которая будит нежность даже в огрубевшей душе гангстера.

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