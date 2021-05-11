Инвестиции Г. Жемялиса в Вильнюсе блокированы из-за связей в России и Беларуси

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Правительству Литвы, заблокировавшему планировавшиеся контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы авиабизнеса Avia Solutions Group в Вильнюсском аэропорту, могли не понравиться не только связи группы с российским олигархом при строительстве аэропорта в Москве, но и вероятные связи с российской авиакомпанией «Аэрофлот» и фармацевтическим предприятием в Беларуси, пишет портал 15min.lt.

Avia Solutions Group подтвердила 15min.lt, что у предприятия группы FL Technics есть коммерческие отношения с «Аэрофлотом». Еще в 2015 году сообщалось, что FL Technics будет поставлять российскому авиационному гиганту запчасти, а до 2019 года компания осуществляла технический надзор самолетов «Аэрофлота» в Вильнюсе.

Компания Г. Жемялиса ZIA valda в 2015 году учредила в Беларуси с партнерами предприятие Nativita и за 8,4 млн евро построила фармацевтический завод. Одним из ее партнеров была связываемая с Романом Абрамовичем российская компания биотехнологий Biocad.

Член правления Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас сказал порталу, что коммерческие отношения с «Аэрофлотом» есть у Boeing, Airbus и других авиакомпаний, а связи Biocad с Р. Абрамовичем отрицал.

По его словам, группа 29 апреля обжаловала в суде неблагоприятное для нее решение правительства.

Правительство Литвы в конце марта не разрешило Avia Solutions Group расширяться в Вильнюсском аэропорту. Как утверждает компания, ее инвестиции в реконструкцию ангара Fl Technics составили бы 7 млн евро, было бы создано 200 новых рабочих мест.